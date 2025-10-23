Alerta en Mallorca: primera detección de la avispa oriental invasora en Baleares

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha confirmado la presencia de la avispa oriental -vespa orientalis- en Mallorca, una nueva especie invasora detectada por primera vez en la comunidad.

Según ha informado este jueves en un comunicado, el primer nido se ha localizado en el municipio de Esporles, en la zona de Ses Rotgetes de Canet, y fue retirado durante la segunda semana de octubre.

Además del nido retirado, esta primavera también se capturó un ejemplar de avispa oriental en Binibona, en el término municipal de Selva, lo que ya apuntaba a la posible entrada de la especie en la isla. La confirmación de esta detección ha activado el protocolo de actuación para el control y la vigilancia de especies invasoras, impulsado por el Servicio de Protección de Especies de la Conselleria.

En cuanto a la campaña 2025 de control de la avispa asiática (vespa velutina), la Conselleria ha consolidado este año un programa de trampeo intensivo y de acciones de seguimiento que han permitido localizar y retirar 21 nidos en la zona suroeste de Mallorca. Durante la primavera se instalaron y revisaron más de 1.000 trampas, que permitieron capturar 20 reinas. La Conselleria destinó a esta campaña 28.000 euros procedentes de los fondos Next Generation EU, lo que ha permitido reforzar e intensificar el trabajo de campo durante los meses de marzo, abril y mayo.

Asimismo, este año se ha planificado, por primera vez, un trampeo de otoño con el objetivo de capturar las nuevas reinas antes de que formen nidos la próxima primavera y, de esta manera, reducir al máximo las posibilidades de reinfestación. Estas actuaciones se incluyen dentro del plan de control y posible erradicación de la especie, que ya se había declarado erradicada en el año 2021, pero que ha vuelto a aparecer de forma puntual en los últimos años.

El programa de seguimiento y vigilancia de esta especie es posible gracias a la implicación y el compromiso de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través del Servicio de Protección de Especies y del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib), y cuenta con el asesoramiento técnico de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

¿QUÉ HACER SI SE OBSERVAN AVIUSPAS ASIÁTICAS U ORIENTALES?

La Conselleria ha recordado que, para la detección de los nidos de ambas especies, la colaboración ciudadana es clave. Si se observa una avispa asiática o una avispa oriental, debe comunicarse al Servicio de Protección de Especies (especies@dgmedinatural.caib.es).