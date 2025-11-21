Alertan de los elevados riesgos de sufrir violencias entre las mujeres con discapacidad intelectual

Archivo - Manifestación contra la violencia machista en Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (Savdi) de Aproscom Fundació ha advertido de los elevados riesgos de sufrir violencias que sufren las mujeres con discapacidad.

El servicio, según ha informado la fundación en un comunicado, acompaña actualmente a 56 personas, de las cuales 35 son víctimas de abusos o violencia. De estas, 24 son mujeres que reciben atención en diferentes programas terapéuticos, psicosociales y de facilitación judicial.

El Savdi ha querido poner en el foco esta realidad "muchas veces invisible" con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que tendrá lugar el próximo martes 25 de noviembre.

Las mujeres con discapacidad, ha advertido, presentan un riesgo mucho más elevado de sufrir violencias, tienen dificultades para denunciar y se enfrentan a más barreras para acceder a procesos judiciales en condiciones de igualdad.

De forma paralela a la atención directa, el Savdi ha intensificado la prevención a través de grupos de formación, programas de sensibilización y acciones de capacitación dirigidas a personas con discapacidad intelectual, sus familias y los profesionales.

En estos espacios se trabajan aspectos como el reconocimiento de los abusos y los delitos, la identificación de situaciones de riesgo, las habilidades de autoprotección y la consciencia de los derechos personales y sexuales.

Desde el servicio han insistido en que la lucha contra la violencia machista debe incluir la realidad de las mujeres con discapacidad intelectual ya que muchas veces queda "invisibilizada" en los circuitos de atención y protección.

"El 25N es una fecha para recordar que las mujeres con discapacidad intelectual sufren más violencias y tienen más dificultades para ser escuchadas y protegidas. Nuestra tarea es garantizar que ninguna situación quede sin detectar, atender o acompañar", ha señalado la responsable del Savdi, Rosa Martorell.

Aproscom ha hecho un llamamiento a la comunidad, a las familias, a los profesionales y a las instituciones para que se impliquen en la detección, la prevención y el abordaje de cualquier forma de violencia y encaren el 25N como una forma de recordar que la protección de las mujeres con discapacidad intelectural es "una responsabilidad compartida".