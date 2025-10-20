Alertan en Ibiza de la convocatoria de un botellón difundido en redes para menores

IBIZA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ibiza ha alertado este lunes de la convocatoria de un botellón difundido en redes y dirigido a menores.

Según ha informado la institución en un comunicado, en el anuncio se promueve el consumo y la venta de alcohol y vapeadores para adolescentes de entre 11 y 19 años.

El Consell ha recordado que se trata de una actividad ilegal y contraria a los valores y políticas de salud, convivencia y protección de menores que impulsa la institución. El anuncio, además, "supone un grave riesgo para la seguridad y salud de los jóvenes y transmite un mensaje completamente inacceptable".

El Consell ha comunicado la situación a los ayuntamientos para reforzar la coordinación institucional ante posibles convocatorias de este tipo y ha pedido a las familias que estén atentas y mantengan un diálogo abierto con sus hijos sobre estos riesgos.