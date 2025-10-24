Alquiler turístico ilegal: 300.000 euros de multa a varios pisos en Palma

Archivo - Caja de seguridad para las llaves de una piso de alquiler turístico. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Turismo del Consell de Mallorca ha impuesto y notificado sanciones por valor de más 300.000 euros a un edificio de Palma donde se detectaron diversos inmuebles que se dedicaban al alquiler turístico ilegal, sin disponer de licencia alguna para ello.

En concreto, según han informado en un comunicado, el departamento de sanciones de Turismo ha concluido los correspondientes expedientes sancionadores por infracción turística en un edificio ubicado en el distrito de Llevant de la ciudad.

El conseller de Turismo, José Marcial Rodríguez, ha mostrado su satisfacción por la actuación desarrollada por el servicio de Inspección y de Sanciones y ha recalcado que "la oferta ilegal, independientemente del sector en el que actúe, supone no solo una competencia desleal muy dañina para todos aquellos que hacen bien las cosas, que son la inmensa mayoría, sino un problema para la convivencia".

En este sentido, Rodríguez ha añadido que estas sanciones son fruto de un largo trabajo en el seno del departamento, que ha incluido una "reorganización interna para hacer más eficiente su actuación, cumpliendo escrupulosamente con todos los procesos administrativos", y que ha permitido "tal y como marcan los plazos legales", luchar contra el alquilar turístico ilegal de forma efectiva.

En este caso, cabe destacar que se ha constatado que la práctica totalidad de las viviendas sancionadas han cesado en su actividad turística ilegal, aspecto que deja patente la actuación del departamento de Turismo, centrada en disuadir, de forma efectiva, a las personas o entidades que realizan prácticas prohibidas por la ley para que cesen en su actividad, y de esta forma, proteger a los residentes y garantizar la seguridad jurídica de toda la oferta legal en el sector turístico.