Los alumnos de formación profesional recibirán cursos de salud mental y gestión emocional en los centros de Mallorca

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos de formación profesional (FP), concretamente aquellos de entre 14 y 17 años, recibirán diversos cursos sobre salud mental y gestión emocional en los centros de Mallorca.

Los presidentes del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y de 3 Salut Mental, Alfons Suárez, han firmado este viernes el convenio de colaboración entre las dos instituciones que permitirá la puesta en marcha de la medida.

"Es una propuesta pionera, novedosa y que beneficiará y mejorará la calidad de vida de los jóvenes de toda Mallorca y su salud mental", ha señalado Galmés.

Serán seis jornadas que se impartirán a lo largo del año en al menos 17 centros de la isla, de forma gratuita y dirigidas especialmente a aquellos jóvenes de entre 14 y 17 años.

La idea, no obstante, es que este programa se pueda implantar con el paso del tiempo en los 31 centros de formación profesional restantes que hay en la isla.

"En cada uno de los centros se harán las seis sesiones gratuitas. Ya hemos llegado a 48 grupos de estos 17 centros, que son unos 300 talleres que ya están concretados, organizados y que ya tienen una fecha de implementación", ha explicado el coordinador de la iniciativa, Óscar Ramírez.

Las jornadas, ha ahondado, buscarán marcar "un camino vivencial" a los jóvenes "a través de un lenguaje cercano y que no sea farragoso".

Cada una de las charlas durará aproximadamente una hora y sus contenidos irán "del autoconocimiento hasta la autorregulación". También tratarán de facilitar herramientas "para el reconocimiento de las fortalezas, las resiliencia y la comunicación asertiva de las emociones".

"Serán herramientas vivienciales concretas para que los jóvenes puedan gestionar su bienestar emocional de una forma más agradable, consciente y sincera", ha resumido Ramírez.

Suárez, por su parte, ha celebrado la puesta en marcha de una iniciativa que, a su parecer, "podrá posibilitar una mejor gestión de los jóvenes para que hablen de sus sentimientos y tengan las herramientas para poder gestionar sus emociones".

Este proyecto piloto contará, por el momento, un presupuesto anual de unos 130.000 euros. Galmés, no obstante, ha asegurado que "si va bien no le faltarán recursos".

El presidente institución insular ha reivindicado las políticas en materia de juventud que se han puesto en marcha a lo largo de la presente legislatura después de "ocho años en los que los jóvenes habían estado olvidados".

"Desde que llegamos trabajamos para recuperar el tiempo perdido y poner a los jóvenes en el centro de nuestras políticas con nuevos programas y dando fuerza a iniciativas que creemos que son buenas para ellos, sobre todo para afrontar problemas como la salud mental", ha subrayado.

Esta problemática, ha concedido, se ha convertido en los últimos años en "uno de los principales problemas" de la juventud. Mediante convenios como el firmado este viernes, ha deseado, se podrá "encarar el presente y el futuro de la sociedad".