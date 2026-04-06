Amaranta atiende a 71 mujeres extuteladas a través de los servicios de vivienda y acompañamiento en Baleares

Las directoras generales de Bienestar Social, Marina Fiscaletti, y de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad, Catalina Isern, visitan Amaranta - CAIB

PALMA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La entidad Amaranta ha atendido a un total de 71 mujeres extuteladas entre los años 2024 y 2025 a través de los proyectos de emancipación, Provivienda y el nuevo de piso puente.

Las directoras generales de Bienestar Social, Marina Fiscaletti, y de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad, Catalina Isern, han visitado los recursos que esta entidad destina a mujeres extuteladas financiados por la Conselleria.

Estos proyectos, sumados a la compra de vehículos y material informático con cargo al 0,7% del IRPF, alcanzan un total de 714.318 euros, según ha destacado la Conselleria en una nota de prensa este lunes.

Fiscaletti e Isern han estado acompañadas por el equipo directivo de la entidad y han conocido a algunas de las mujeres que reciben atención.

Las dos directoras generales han destacado que la visita ha sido "muy provechosa", ya que les ha permitido "conocer de primera mano que todos estos proyectos subvencionados obtienen la finalidad y el provecho para el que estaban destinados".

Entre los recursos que han visitado hay uno nuevo, el piso puente que Amaranta ha puesto en marcha este año en Mallorca y que ha sido financiado con 100.000 euros procedentes de la convocatoria de atención residencial, con cargo al 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades.

Esta ayuda de la Dirección General de Bienestar Social cubrirá durante 2026 y 2027, principalmente, el alquiler y los gastos corrientes del piso, así como los de personal.

La vivienda consta de cuatro plazas para mujeres que han sido tuteladas por la administración, que han superado un proceso de emancipación, pero que se encuentran realizando un proceso de inserción sociolaboral. El piso, por lo tanto, les permite hacer la transición hacia uno independiente.

La convocatoria de atención residencial fue adjudicada a 11 proyectos impulsados por entidades del tercer sector y tenía un importe de más de un milón de euros para dos años.

Además de 50.000 euros procedentes del 0,7% del IRPF para la compra de vehículos y material informático, la Conselleria ha destinado 114.000 euros al proyecto Provivienda de Amaranta durante los años 2024-2026.

Aunque este proyecto tiene nueve plazas para mujeres mayores de 23 años que han sido tuteladas, ha prestado atención, en algunos casos puntuales, a 35 jóvenes.

Por otra parte, la Dirección General de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad contribuye con 342.000 euros para 2025 y 2026 al programa de residencia para mujeres emancipadas.

El recurso cuenta con 17 plazas, cinco de las cuales se acaban de adjudicar entre febrero y marzo de 2026. De estas mujeres, hay dos que conviven con su bebé.

Las viviendas de emancipación son alojamientos temporales que tienen como objetivo facilitar a las personas jóvenes de 18 a 25 años el acceso a una vivienda normalizada, la integración y la participación social.

Por otro lado, la Conselleria ha subrayado que la Dirección General también subvenciona con 107.650 el servicio de acompañamiento de Amaranta, que consta de 15 plazas.