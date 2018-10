AMP-Delgado apoya la candidatura de Bauzà si el aspirante al Govern es elegido mediante una encuesta entre simpatizantes

Actualizado 27/01/2010 15:40:21 CET

Además, pone como condición que el secretario general sea un miembro del PP de Palma y que se tenga en cuenta el "peso específico" del PP del resto de islas y de la Part Forana

PALMA DE MALLORCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Calvià, Carlos Delgado, expresó hoy su intención de apoyar la candidatura de José Ramon Bauzà a la presidencia del PP balear, siempre y cuando el candidato a ocupar el Consolat de Mar en 2011 sea elegido a través de una encuesta que se encargue en febrero entre los simpatizantes 'populares', en función del censo de cada municipio de las islas, con la condición de que se realice un "mínimo de 3.000 entrevistas".

Asimismo, consideró una condición imprescindible para prestar su apoyo a Bauzà que el secretario general sea un miembro de la Junta Local de Palma, y que en la nueva ejecutiva, añadió, se tenga en cuenta el "peso específico" del PP del resto de islas y de la part forana.

Delgado, que dio un plazo de 24 horas para que Bauzá responda a su propuesta, remarcó que la encuesta para la elección del candidato es "perfectamente legal", debido a que, según precisó, los estatutos del PP nacional "sólo limitan que el presidente de la formación nacional sea el candidato a la presidencia en unas elecciones generales", mientras que el artículo 47.1 establece que los afiliados tienen que proponer al candidato para que sea nombrado por el Comité Electoral General.

Así, aseveró que ésta es una muestra de que ha "cedido" y añadió que su propuesta "se podrá o no tener en cuenta", pero es lo que, a su juicio, quieren los afiliados del PP, que están "preocupados por la unidad del partido y por tener al mejor líder para que esta formación gobierne en 2011". El primer edil de Calvià aseveró que esta propuesta pone de manifiesto su "flexibilidad", así como que "antepone los intereses del partido a sus ambiciones personales".

A preguntas de los periodistas sobre si no sería mejor celebrar unas primarias en lugar de una macroencuesta, Bauzá no lo descartó, al considerarlo que también sería una "buena idea", por lo que dijo que ésta también podría ser una de las propuestas a la hora de negociar su apoyo a la candidatura de Bauzá a la Presidencia del PP balear.

Asimismo, indicó que también puede ser "negociable" que a través de la encuesta, que "tendría un coste aproximado de 18.000 euros", se entrevistara a 4.000 o 5.000 simpatizantes del PP, en lugar de a 3.000 o se encargara a una o a varias empresas de estudios sociológicos.

No obstante, Delgado advirtió de que en caso de que Bauzá no acepte su propuesta y él salga elegido como presidente del PP balear en el Congreso que esta formación celebrará el próximo 6 de marzo, ya no aceptará que se lleve a cabo la encuesta o unas primarias para nombrar al candidato al Govern, debido a que su elección se habrá efectuado en otras "condiciones".

LOS MEJORES CANDIDATOS AL GOVERN

"Es muy difícil que alguien se pueda negar a que las bases digan quién es el mejor candidato al Govern, porque supone que todos nos pongamos en planos de igualdad", aseveró el alcalde de Calvià, quien consideró que las mejores personas del PP para presidir el Ejecutivo balear son por este orden "Jaume Font, Antoni Pastor y José Ramón Bauzá y, por encima de todos ellos, Carlos Delgado".

Así, estimó que Bauzá es un "buen candidato" a presidir el PP balear, pero no para presidir el Govern y, por esta razón, insistió en que deben ser los simpatizantes y las bases de esta formación quienes elijan al "próximo presidente del Ejecutivo autonómico" a través de una encuesta o mediante unas primarias.

"Ya no se puede ceder más", aseveró Delgado, quien recordó que él ya había propuesto apoyar la candidatura de Bauzá a presidir el PP balear, a cambio de que "me apoyara como candidato al Govern, aunque no le pareció bien". De este modo, apuntó que ha decidido dar "un paso más", tras haber mantenido "muchas reuniones" con afiliados al PP, quienes están "muy preocupados por la unidad del partido, al tiempo que se dan cuenta de que hay unas legítimas ambiciones de determinadas personas con unas características estupendas".

Por otra parte, manifestó que pese a que ha habido gente que ha asegurado que es una persona más próxima a UPYD, "quiero demostrar que me siento del PP como el que más, que quiero la unidad de este partido y que lucho por su victoria en las próximas elecciones autonómicas de 2011".

Por tanto, aseveró que con independencia de si Bauzá acepta o no su propuesta y de lo que pueda suceder en el Congreso del 6 de marzo, seguirá "siempre en esta formación" en la cual "he perdido muchas horas que he quitado a mi familia en defensa de los principios del PP".