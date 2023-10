Apesteguia dice que no ha sido "fácil ni agradable" prescindir de los regidores de Capdepera

PALMA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de MÉS per Mallorca y portavoz del Grupo Parlamentario MÉS, Lluís Apesteguia, ha expresado este martes que no ha sido "fácil ni agradable", desde el punto de vista "político, humano y emocional", prescindir de los cinco regidores de Capdepera tras pactar con el PP en el municipio.

En declaraciones a los medios en el salón de pasos perdidos del Parlament, mientras se celebraba el pleno, Apesteguia ha asegurado que en las últimas semanas habían mantenido diálogo con los regidores, y que existía "una diferencia importante de análisis" respecto a la situación.

Desde la ejecutiva entendían que mientras el PP no rompa con Vox "no se le puede considerar un agente político más" porque en otras instituciones está "naturalizando las políticas de extrema derecha". Por ello transmitió a los regidores que un pacto con el PP no se podía hacer en nombre de MÉS per Mallorca.

Por otro lado, Apesteguia ha valorado el acuerdo entre PSOE y Sumar, marca que en Baleares se presentó a las elecciones con un representante de MÉS como cabeza de lista, Vicenç Vidal, que consiguió un escaño. El coordinador de los ecosoberanistas ha recordado que el acuerdo con Sumar garantiza "libertad de acción" al diputado mallorquín en las cuestiones que afecten a Baleares.

En cualquier caso, ha valorado los "avances sociales" incluidos en el acuerdo con el PSOE y ha apuntado que hay cuestiones importantes para las Islas como el transporte entre las Islas y la península o los criterios de insularidad del régimen especial.