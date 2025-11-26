Aprobada una propuesta de Herrera (PSOE) para adaptar el ciclo de Guía en el medio natural a la realidad de las Islas

IBIZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta de Insularidad Congreso-Senado ha aprobado una propuesta de la diputada socialista Milena Herrera para adaptar el ciclo formativo de Guía en el medio natural y de tiempo libre a la realidad de las Islas y otras zonas de costa.

Según ha informado el PSOE en un comunicado, en Ibiza, esta información se imparte en el IES Balàfia.

La propuesta busca favorecer la sustitución de la elevada carga lectiva en equitación por una especialización en el medio marino. Actualmente, el ciclo exige cursar 170 horas anuales en Técnicas de Equitación y otras 90 en Guía Ecuestre.

Herrera ha explicado que la carga de equitación es "un peso difícilmente asumible para el desarrollo del ciclo" en territorios insulares.

Según la diputada, si el ciclo contara con "una alternativa vinculada al mar, en lugares como Ibiza podría resultar más atractiva y tendría una mejor salida profesional", puesto que en Ibiza hay una alta demanda para prácticas como el kayak o vela ligera.

La iniciativa, según el PSOE, busca ampliar la oferta educativa en el ámbito profesional del medio natural y tiempo libre, adaptándolo a una realidad que se vive en las Islas.