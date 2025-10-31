Aprobado el cese de Josep Aloy y el nombramiento de Miquel Rosselló como director general de Turismo

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el cese de Josep Aloy Pons como director general de Turismo y el nombramiento de Miquel Rosselló Jiménez como nuevo responsable de la Dirección General de Turismo de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

Lo ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa. El cese de Josep Aloy se produce tras la renuncia presentada por él mismo, que será efectiva a partir de este viernes, 31 de octubre.

El Govern ha agradecido los servicios prestados por Aloy durante el tiempo en el que ha ejercido el cargo y su contribución al desarrollo de las políticas turísticas del ejecutivo autonómico.

El nuevo director general de Turismo, Miquel Rosselló Jiménez, asumirá sus funciones el 1 de noviembre de 2025. Es diplomado en Actividades y Empresas Turísticas por la Escuela Superior de Turismo de Baleares y licenciado en Gestión Turística por la Universidad de Oxford Brookes, a través de la misma Escuela. Cuenta, además, con formación complementaria en gestión de proyectos, comunicación, liderazgo y análisis de datos empresariales.

Con más de 16 años de experiencia en el ámbito turístico, ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en Meliá Hotels International, donde ha ocupado cargos de responsabilidad en las áreas de ventas globales, gestión de marca, desarrollo de negocio y fidelización.

Desde 2023 ha ejercido como asesor técnico y coordinador de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, para dar apoyo a la Dirección General y a la Aetib especialmente en la coordinación de grandes ferias y acciones de promoción exterior. En la actualidad, también es primer teniente de alcalde y concejal de Administración, Hacienda, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Estellencs.