Ara Més propone "cambiar Europa" para "proteger el pequeño comercio"

La candidata de Ara Més-Ara Repúbliques a las elecciones europeas, Alice Weber, visita la Fira de Binissalem con el secretario general de MÉS per Mallorca - ARA MÉS

Se compromete a "revisar los tratados comerciales que la UE suscribe con otros países y que no contienen cláusulas espejo protectoras"



PALMA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Ara Més ha propuesto este domingo, con motivo de la campaña electoral por las elecciones europeas del próximo día 9 de junio, "cambiar Europa" para "proteger el pequeño comercio".

En una nota de prensa, la coalición ha informado que la candidata de Ara Més-Ara Repúbliques a las elecciones europeas, Alice Weber, ha visitado la Fira de Binissalem con el secretario general de MÉS per Mallorca. En este contexto, Weber ha manifestado el compromiso de los ecosoberanistas con el pequeño comercio y la economía local.

Desde Ara Més han apuntado que, "hasta ahora, la Unión Europea no ha creído con las pequeñas pymes ni con la economía de proximidad, y ha trabajado por la desregularización" que, según la coalición, "solo ayuda los grandes". En este sentido, Weber ha subrayado que "el comercio arraigado en el territorio impulsa el consumo de producto local, hila sinergias con el sector primario y con los productores de las islas, contribuyendo al consumo local y a reducir las emisiones vinculadas a esta actividad".

Aprovechando su visita, la candidata ecosoberanista ha recordado que los eurodiputados de los partidos de Ara Repúbliques no han votado a favor de los Tratados de Libre Comercio "a diferencia de los del PP y PSOE", debido a que según ha afirmado "estos Tratados solo benefician a las grandes corporaciones europeas, condenando a los pequeños empresarios y productores europeos a desaparecer y perpetúan las condiciones de pobreza de los trabajadores de los terceros países".

Por ello, Weber se ha comprometido con "la revisión de los tratados de libre comercio firmados por la Unión Europea durante los últimos años con el fin de incluir cláusulas espejo que garanticen que las importaciones de productos procedentes de fuera de la UE no suponen una competencia desleal para los productores autóctonos".

"Queremos una Europa de la gente y los pueblo, no de las grandes corporaciones", han concluido desde las filas de la coalición de MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa.