El Área de Salud pitiusa invierte 100.000 euros en mejoras en el Centro de Salud y Hospital de Formentera

IBIZA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha iniciado un plan de mejoras tecnológicas y de infraestructuras en el Centro de Salud y Hospital de Formentera, con una inversión cercana a los 100.000 euros.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, la semana pasada se instalaron nuevas lámparas quirúrgicas en el quirófano y el paritorio del Hospital de Formentera.

Concretamente, se han sustituido tres lámparas quirúrgicas de techo con luz halógena instaladas en 2006. Las lámparas actuales disponen de tecnología LED, que ofrece ventajas como menos emisión de calor, más durabilidad, ahorro energético y mejor gestión de sombras. Incorporan brazos articulados para posicionamiento flexible y opciones de intensidad regulable (hasta 160.000 lux) en 11 pasos (once niveles de intensidad). También permiten regular el foco de campo, para adaptar la luz a distintos tipos de procedimientos.

Además, la lámpara de quirófano incorpora doble cúpula con una pantalla táctil de 5", desde la que se pueden controlar ambas cúpulas y preconfigurar la luz dependiendo del tipo de cirugía que se vaya a llevar a cabo. En una de las cúpulas también se puede instalar una cámara 4K para grabar la cirugía. En la sala de reanimación y en el paritorio se ha instalado el mismo modelo, pero con cúpula simple. La inversión que se ha hecho en esta mejora tecnológica ha sido de 47.300 euros.

También para el bloque quirúrgico, más concretamente para el Servicio de Anestesia, se ha adquirido un videolaringoscopio con pantalla, que facilita el proceso de intubación en caso de que la vía aérea sea complicada en pacientes pediátricos, en vías áreas con patologías, etc. Este dispositivo, gracias a su cámara, mejora la visualización de la laringe. La inversión en este capítulo ha sido de 16.000 euros.

Otra de las adquisiciones para el área quirúrgica ha sido un electrobisturí bipolar de última generación, una herramienta que corta y coagula de manera más precisa los tejidos en intervenciones, con menos riesgo de daño a tejidos cercanos, por lo que es más seguro para cirugías delicadas. La inversión en este bisturí ha sido de 10.300 euros.

Por otro lado, en el Área de Salud Bucodental del Centro de Salud Formentera se ha mejorado su equipamiento con la adquisición de un sillón dental y una autoclave. Así, se ha renovado el sillón adquirido en 2005 con una inversión de 15.000 euros y se ha comprado una nueva autoclave para limpiar y desinfectar el material de odontología por cerca de 4.000 euros.

La inversión total en todas estas mejoras tecnológicas asciende a 92.961 euros.

En la visita se ha actualizado la información sobre la construcción del nuevo centro de salud, que continúa según los plazos establecidos.

Ya se adjudicó la redacción del proyecto y la dirección facultativa de la obra en diciembre del año pasado, que supondrá una inversión de 177.400 euros.

El proyecto básico ya se ha entregado y se trabaja en la redacción final del proyecto arquitectónico, que contempla la construcción junto al Hospital de Formentera, en la misma parcela, y habrá una conexión interior entre los dos centros, con un espacio de 500 m2 de nueva construcción y 250 m2 de reforma, para ubicar 15 consultas de medicina y enfermería familiar y comunitaria, pediatría, matronas, trabajadora social y salud bucodental, además de una sala de extracciones, un almacén, un espacio de admisión y una sala para el personal.

El Govern invertirá tres millones de euros para construir el nuevo centro de salud en Formentera, en el marco del Plan de Inversiones Sanitarias del Servicio de Salud (2024-2027), que prevé un gasto de 435 millones de euros en los cuatro próximos años.