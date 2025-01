Armengol apuesta por "defender la democracia" ante "élites tecnológicas que van a hacer caja con gobiernos democráticos"

PALMA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha apostado por "defender la democracia" frente a "las élites tecnológicas que van a hacer caja con los gobiernos democráticos".

En una nota de prensa, el PSIB-PSOE ha informado que Armengol participó este viernes en un diálogo sobre democracia y política útil para abrir el 15 Congreso del PSOE Canarias, junto con el presidente de la Generalitat de Catalunya y primer secretario del PSC, Salvador Illa, y el secretario general de los socialistas canarios y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Precisamente, durante su participación en este diálogo, Armengol apostó por "defender la democracia", porque el planteamiento a escala global de las élites tecnológicas y grandes empresarios es "hacer caja con los gobiernos democráticos", lo que, para la secretaria general, "es dramático, porque a través de la mentira, la noticia falsa y el engaño, desincentivan a la ciudadanía a creer en los servicios públicos y en el estado del bienestar para hacer posible la ley del mercado y que gane el más fuerte".

Ante este escenario, Armengol alentó a la militancia socialista a "ser fuertes, hacer buenos congresos, pensar en soluciones y hacer frente a la derecha y la extrema derecha, que quieren hacer de la mentira y la inoculación del odio la forma de relacionarnos, mientras que" el Partido Socialista apuesta "por el diálogo y el consenso".

Siguiendo con la reflexión de la situación política actual, la secretaria general del PSIB-PSOE criticó que haya quienes "quieren hacer creer que la socialdemocracia está pasada, que no da resultado y que no tiene futuro", a lo que respondió diciéndoles que "la sanidad, las pensiones, la ley de dependencia y el estado del bienestar es mérito de la socialdemocracia, como también los derechos individuales y colectivos". Por eso, insistió en la necesidad de defender siempre los derechos logrados mediante luchas colectivas, porque "basta ver qué pasa cuando gobiernan los que no creen en lo que es público".

Sobre el auge de la extrema derecha, Armengol quiso dejar claro que "la culpa de que exista la derecha y la extrema derecha no es de la izquierda", asegurando que ésta se encuentra "muy armada ideológicamente y el PSOE siempre ha estado en el lugar correcto de la historia". Por eso, invitó a todo el mundo a "trabajar intensamente en el futuro, porque lo que se trabaja hoy es lo que pasará mañana y lo que se dejará a las generaciones futuras".

Este trabajo conjunto se tendrá que plasmar en las ponencias que está trabajando el partido socialista en los diferentes congresos autonómicos, las cuales Armengol pidió "que no sean las ponencias del PSOE, sino de toda la sociedad, y que el partido esté fuerte, con agrupaciones sólidas y activas, porque esta es el arma más fuerte que se tiene contra la desinformación".

En este sentido, la dirigente socialista reivindicó que la política tiene una arma fundamental, como es "la palabra, el diálogo, el hecho de convencer y el hecho de explicar", y recordó que "los políticos y las políticas tienen que servir al pueblo, buscar las soluciones a los problemas y no crear de nuevos".

Para conseguirlo, mediante una buena democracia, consideró fundamental el papel del partido que gobierna, pero advirtió que "no hay una buena democracia sin una buena oposición".

Por su parte, Ángel Víctor Torres lamentó que lo que "se está llevando es la política del desacuerdo, la que ha conducido a ir en contra del transporte gratuito y de la revalorización de las pensiones, y que un decreto con medidas sociales decaiga en lugar de ayudar a la gente". "Esto no es política".

Salvador Illa destacó también la necesidad de reforzar el sistema democrático ante los últimos acontecimientos mundiales. "Los socialistas tenemos una concepción de la política como servicio público y no para utilizarla al precio que sea, como ir en contra de la revalorización de las pensiones. Hay que poner de moda llegar a acuerdos, la democracia es un sistema para generar hechos, no para generar crispación".

Los socialistas canarios celebran su 15 Congreso durante todo el fin de semana en el Magma Arte y Congresos de Adeje, en la isla de Tenerife.