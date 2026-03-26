Armengol celebra la aprobación de la reforma para que Formentera tenga senador propio: "Es un día histórico"

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, y otros miembros socialistas - PSIB

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha celebrado la aprobación de la reforma de la Constitución para que Formentera disponga de un senador propio y ha calificado este día como "histórico".

Según Armengol, este "hito" se ha logrado gracias al esfuerzo de muchos ciudadanos de Formentera, de grupos políticos y del Consell Insular de Formentera que han hecho posibles esta reivindicación "justa".

"Es un hecho de justicia que la única isla de España que no podía elegir senador propio lo pueda tener", ha subrayado la socialista, según ha trasladado su formación en nota de prensa.

También ha agradecido a todos los partidos políticos que lo han hecho posible, así como a las personas que han luchado para lograr este objetivo. Además, ha puesto en valor la tarea que ha hecho el Parlament balear, que aprobó la iniciativa legislativa.

La también presidenta del Congreso ha señalado que esta es la cuarta reforma de la Constitución que se hace desde su aprobación en 1978. "Estoy muy orgullosa de decir que dos de las reformas constitucionales se han aprobado teniendo yo el honor de ser presidenta del Congreso", ha apuntado.

Por su parte, el secretario general de los socialistas de Formentera, Rafael Ramírez, ha coincidido en señalar que "hoy es un día grande para los intereses de los ciudadanos de Formentera".

"Por fin, después de una reivindicación histórica que comenzó en la década de los 90, conseguimos que Formentera ejerza una representación con derecho propio y lleno en el Senado", ha destacado.

En esta línea, ha valorado que esta reforma implicará que en las próximas elecciones generales el representante elegido "pueda aportar la visión de Formentera al conjunto de las leyes del Estado".

Por otro lado, la diputada del PSOE Milena Herrera se ha mostrado crítica con la posición del PP al considerar "ambiguo" su discurso por no votar a favor de la reforma hasta el último momento.

"En realidad, la única cosa cierta es que con esta enmienda, el PP ha intentado enfangar esta reforma constitucional, con acusaciones hacia el PSOE por supuestas enmiendas fantasma que teníamos que presentar", ha sostenido.

Igualmente, Herrera ha reprochado al PP que "haya esperado" al Congreso para "poner objeciones y excusas" a la reforma, señalando que "tuvieron tiempo de debatirlo" en el Parlament.