Armengol, consternada por la muerte de Fernández Vara, "voz serena del socialismo"

Archivo - La presidenta del Congreso, Francina Armengol. Archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, se ha mostrado consternada por la muerte del exmandatario extremeño Guillermo Fernández Vara, "voz serena del socialismo".

En un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press, la también secretaria general del PSIB-PSOE ha reivindicado al que fuera presidente de la Junta de Extremadura en tres legislaturas.

"Su compromiso con su tierra, con el diálogo y con los servicios públicos deja una huella imborrable", ha asegurado Armengol.

La dirigente socialista ha expresado finalmente su "más sincero pésame" a la familia y amistades de Fernández Vara, así como también al pueblo extremeño. "Que descanse en paz", ha concluido.