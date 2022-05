Armengol defiende que Baleares reclamará una "singularidad específica" en las nuevas reglas europeas sobre transportes

PALMA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defendido este martes que Baleares reclamará a nivel estatal y europeo una "singularidad específica" en relación a las nuevas normas que se están tramitando en materia de transportes aéreo y marítima a nivel europeo como incrementos de impuestos sobre el queroseno, las cuotas de emisiones u otras figuras.

En el pleno del Parlament de este martes, la líder del Ejecutivo autonómico ha respondido a una pregunta del portavoz de El PI, Josep Melià, que ha alertado de que el "encarecimiento de los precios" está cada vez más cerca, mientras se tramitan cambios en impuestos al transporte en el contexto de la lucha contra el cambio climático.

Melià ha advertido que, de momento, ninguna de las reformas que se plantean contemplan exoneraciones para los territorios insulares.

La presidenta del Govern, por su parte, ha reconocido que la movilidad tiene que avanzar hacia mecanismos de mayor sostenibilidad y aunque ha admitido que se pueden producir encarecimientos, Baleares reclamará un tratamiento específico.

"Las Islas no pueden estar sometidas a las mismas reglas que otros territorios", ha afirmado.

El portavoz de El PI, por su parte, ha lamentado que Canarias ya cuente con el compromiso político, aunque no escrito, en esta materia, y ha afirmado que "no es admisible" que se estén tramitando normativas que no contemplen exoneraciones a territorios insulares.