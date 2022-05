Armengol defiende la moratoria en la ley turística porque "no se puede crecer más"

PALMA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defendido, este martes en el Parlament, la moratoria incluida en la futura ley turística porque "no se puede crecer más".

Armengol ha respondido, durante el turno de preguntas de control al Govern en el pleno del Parlament, al portavoz de El PI-Proposta per les Illes Baleares, Josep Melià, quien ha cuestionado sobre si cree presentable que el Govern haga acciones para que desaparezca el 75% de las viviendas del alquiler vacacional.

La dirigente del Govern ha rechazado que haya algún documento del Ejecutivo balear en este sentido. Además, ha subrayado que la norma turística no toca las plazas de alquiler turístico. "De hecho, quien las reguló fue este Govern en 2017", ha afirmado, a la vez que ha indicado: "Ponemos las fórmulas para tener un turismo de calidad".

Ante esto, el también diputado de El PI ha asegurado que desde el Govern se está generando un problema en el caso del alquiler turístico, algo que la presidenta ha rechazado: "Las 90.000 plazas que fueron regularizadas en 2017 no van a desaparecer. No lo digan porque no es cierto".

"Esta ley que estamos tramitando no habla nada de eso", ha dicho Armengol, quien ha abundado en que se están buscando "equilibrios" para seguir viviendo del turismo pero "haciéndolo bien".