Armengol: "La desidia del PP ha hecho mucho daño en la transición energética de Menorca"

Publicado 30/10/2018 10:40:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asegurado que la "desidia" del PP para impulsar la transición energética en Menorca "ha hecho mucho daño" a la isla.

Asimismo, respecto a la rotura de dos líneas de suministro eléctrico en Menorca por la entrada de un 'cap de fibló', Armengol ha querido poner en valor la "capacidad de coordinación" y ha asegurado que se está intentando restablecer el suministro en toda la isla "lo antes posible".

La presidenta del Govern ha recriminado que desde 2016 el Govern está pidiendo un segundo cable que conecte Mallorca con Menorca "sin ninguna respuesta", si bien ha sostenido que con el cambio de gobierno se están acelerando los acuerdos.

Durante el pleno, la diputada de MÉS per Menorca Patrícia Font ha asegurado que se ha puesto en "evidencia" que no se habían planteado una situación como esta y que es necesario que se pidan responsabilidades.

"Se hace más necesario que nunca la soberanía energética", ha manifestado la diputada de MÉS per Menorca, quien ha explicado que se evidencia la necesidad de que las islas "se pueda autoabastecer".

AISLAMIENTO

Por su parte, en declaraciones a los medios, el portavoz de MÉS per Menorca, Nel Martí, ha asegurado que se está viviendo una situación de "aislamiento" no solo por no tener electricidad y luz, sino por tampoco disponer de comunicaciones.

"Nos pone en evidencia una realidad dura que tenemos plantear soluciones", ha sostenido Martí, quien ha insistido en que "el sistema eléctrico de Menorca es muy frágil".

Igualmente, Martí ha manifestado que los grupos electrógenos enviados a Menorca deberían quedarse en la isla hasta que esta situación no se resuelva.

"Menorca tiene que apostar por la soberanía energética y no tener una dependencia energética del exterior", ha afirmado el diputado. "Red Eléctrica tiene que garantizar que si vuelve a pasar algo se recupere la normalidad como máximo en 24 horas", ha sentenciado.