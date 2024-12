Armengol expresa "máxima tranquilidad" tras conocerse apertura de juicio oral de la pieza principal del caso Puertos

PALMA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha expresado "máxima tranquilidad" después de conocerse la apertura de juicio oral de la pieza principal del conocido como caso Puertos, que sentará en el banquillo de los acusados al expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Gual de Torrella, cuyo nombramiento fue propuesto por la expresidenta del Govern en 2015, al exalcalde de Ibiza, Rafa Ruiz (PSIB), y a otras 12 personas.

Armengol se ha pronunciado así, este sábado, en declaraciones a los medios de comunicación, a su llegada a la Cámara de Comercio de Mallorca, donde ha clausurado la segunda jornada del II Congreso internacional sobre la explotación de las mujeres y niñas en el siglo XXI de la Asociación Española de Feministas Socialistas.

La también presidenta del Congreso de los Diputados ha reiterado su "máximo respeto" a la justicia. "Que se investigue todo lo que se tenga que investigar y que se haga todo el trabajo que se ha de hacer", ha manifestado, añadiendo, no obstante, también sentir "tranquilidad absoluta". "Lo quiero dejar muy claro", ha subrayado.

Pues, lo que a ella le preocupa, según sus propias palabras, "es la situación política de Baleares, desde hace poco más de un año de gobierno de la derecha en las Islas". "Me preocupa que no tendremos presupuestos" ha asegurado así como "que no tenemos rumbo, ni dirección" en la comunidad, porque "no sabemos a donde vamos".

Frente a lo cual, ha querido poner en valor el papel de los socialistas de Baleares que, "desde el sentido común y la responsabilidad" frenarán que se derogue la ley de memoria democrática, "gracias a las entidades memorialistas que lo han luchado durante muchos años", y "algunos despropósitos urbanísticos".

No obstante, ha exigido a quien gobierna en la comunidad, en este caso al PP, "poner un poco de sentido común" a esta situación "tan excénticra" que se vive en Baleares, según ha calificado Armengol.