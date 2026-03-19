Armengol felicita a Biel Mesquida por su "compromiso incansable" tras ganar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

Archivo - La presidenta del Congreso, Francina Armengol, a su llegada una reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados, a 22 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha felicitado al escritor, biólogo y comunicador Biel Mesquida por ganar el 58 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

"¡Enhorabuena, querido Biel! Un premio que reconoce tu excelencia poética y literaria, y tu compromiso incansable con la lengua y la cultura catala", ha escrito en su cuenta de la red social X.

La también secretaria general del PSIB ha considerado que "ahora más que nunca", este reconocimiento y el ejemplo de Mesquida "debe espolear a todos y a todas a mantener este compromiso".

La trayectoria de Biel Mesquida (Castelló de la Plana, 1947) ha girado en torno de la literatura, la comunicación, la divulgación científica y la lengua y cultura catalanas, especialmente en Mallorca, donde reside, y Barcelona, ciudad que considera contrapunto de la isla donde vive.

Ha sido responsable de la sección de Ciencias Biológica de la Gran Enciclopèdia Catalana, uno de los fundadores del Sindicat Democràtic d'Estudiants a la UB, creador y director de Edicions UIB de la Universitat de les Illes Balears, colaborador en diversos medios de comunicación y ha recibido galardones como la Creu de Sant Jordi y el Ciutat de Barcelona.

Entre sus obras publicadas figuran las novelas 'L'adolescent de sal' --Premi Prudenci Bertrana--, 'Excelsior o el temps perdut' y 'Vertígens', la narrativa breve 'T'estim a tu', 'Els detalls del món' y 'Acrollam' y los poemarios 'Matèria de cos', 'Els llibres de Glauco' y el más reciente 'Trast', que se publica la semana que viene.