Armengol remarca el "consenso" en las medidas por Thomas Cook y dice que está reclamando los 20 millones del IVA

Publicado 15/10/2019 12:19:50 CET

Jaume Font dice que "es vergonzoso" que a MÉS le "sepa mal" que se den tres millones de la 'ecotasa' pero no que se den de los PGE

PALMA DE MALLORCA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha remarcado el "consenso" alcanzado con las medidas para paliar la crisis generada por la quiebra del touroperador Thomas Cook y, además de las iniciativas ya aprobadas tanto a nivel autonómico como estatal, ha dicho que el Ejecutivo autonómico está "luchando" ante Madrid por la devolución de los 20 millones del IVA que las empresas hoteleras no van a ingresar por las facturas impagadas.

Armengol se ha expresado así ante una pregunta formulada por los portavoz de El PI y del PP, Jaume Font y Biel Company, respectivamente. "Ante una situación como la caída de Thomas Cook, hay que luchar por hacer mejor la vida de la ciudadanía", ha asegurado para luego decir que lo tienen "muy claro", hay que "garantizar la viabilidad de la gente y las empresas: así se hizo con Cemex, Quesería Menorquina y así ha sido con Thomas Cook".

Por su lado, el portavoz de El PI, Jaume Font ha dicho que "es vergonzoso" que a MÉS per Mallorca le "sepa mal" que se dé a los hoteleros "tres millones de la 'ecotasa' pero no que sé den de otro lado" porque, "ya sea dinero del Impuesto Turístico Sostenible (ITS) o de los Presupuestos, es dinero de los ciudadanos de Baleares".

Así le ha dicho a Armengol que tiene unos socios de "Govern que la pueden "desestabilizar en cualquier momento". "Con las cosas serias no se puede jugar", ha aseverado para luego añadir que cree que "MÉS acabará fuera del Govern".

Por su parte, el líder del PP ha censurado la "prepotencia" de Armengol y ha cuestionado la capacidad de diálogo de Armengol. "No la practica ni con sus socios de Govern", ha dicho en relación a las críticas de MÉS per Mallorca a la medida planteada inicialmente de dar el dinero del ITS a los hoteleros. Finalmente, se creará una línea directa por hasta tres millones de euros.

Además, ha pedido que se batalle por los "20 millones del IVA", le ha ofrecido ayuda para gestionar la situación, a la par que a criticado que no se reuniera con los grupos políticos para tratar las medidas a aplicar porque, tal como ha dicho, "todo el mundo veía el fiasco de la 'ecotasa'" menos ella "y Negueruela".