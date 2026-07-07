Armengol señala que la decisión del TC demuestra que están "en el lado correcto de la historia"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Francina Armengol. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha reivindicado este martes que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la derogación de la ley de memoria tras admitir el recurso del Gobierno central, demuestra que están "en el lado correcto de la historia".

"La memoria democrática no es una cuestión del pasado. Es un compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la dignidad de las víctimas", ha afirmado en un mensaje en la red social X recogido por Europa Press.

A juicio de la expresidenta del Govern, la decisión del TC refuerza la necesidad de continuar protegiendo estos valores ante cualquier intento de dar pasos atrás y ha cargado contra el PP.

"Este último intento nos demuestra que continúa siendo el mismo PP de siempre: el que se ha opuesto a los grandes avances democráticos de nuestro país, el que niega nuestro pasado y nuestra historia", ha añadido.