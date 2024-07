Armengol ve la salida de Vidal como la "primera crisis" del Govern y cree que la política de vivienda es "inexistente"

PALMA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha calificado la salida de la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, como la "primera crisis" del Ejecutivo y ha lamentado que hasta el momento esta legislatura haya tenido "una política de vivienda completamente inexistente".

Así se ha pronunciado este jueves en el Parlament balear al inicio de la reunión de trabajo del grupo parlamentario socialista, donde ha hecho balance del primer año de legislatura de la presidenta, Marga Prohens, tildándolo de "caos" y en el que ha asegurado que ha habido "políticas retrógadas" en materia lingüística, de memoria democrática y cuestiones sociales.

"Lo que no se puede consentir es que Prohens no dé la cara y no explique qué está haciendo", ha dicho en referencia al rumbo del Ejecutivo autonómico, añadiendo que "no hay excusas" para mantener los acuerdos alcanzados con Vox tras la ruptura del pacto.