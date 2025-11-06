Arranca el Encuentro Internacional de Mujeres Electas con investigadoras y expertas de Europa, África y América Latina

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antònia Roca, inaugura el II Encuentro Internacional de Mujeres Electas. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Mallorca ha acogido este jueves la inauguración del II Encuentro Internacional de Mujeres Electas, impulsado por el Fons Mallorquí de Cooperació con el apoyo del Consell de Mallorca, con la participación de representantes municipales, investigadoras y expertas en igualdad de Europa, África y América Latina.

El encuentro ha sido inaugurado por la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antònia Roca, el presidente del Fons Mallorquí de Cooperació y alcalde de Alaró, Llorenç Perelló; y la subdirectora de Cooperación Feminista, Desarrollo Económico, Humano y Gobernanza de la Aecid, Miriam Ciscar.

En su intervención, la vicepresidenta del Consell ha subrayado la importancia del trabajo conjunto entre instituciones y mujeres electas para seguir avanzando hacia la igualdad real.

"Yo puedo ser vicepresidenta gracias a las que me precedieron, y espero, a mi vez, poder ser mentora y referente para muchas otras mujeres del mundo que se animen a dar el paso y participar activamente en la política", ha resaltado.

Por su parte, el presidente del Fons Mallorquí ha reivindicado el papel de los fondos de cooperación como instrumentos de diplomacia local y herramientas de diálogo entre territorios. A su parecer, representan un modelo basado en la confianza mutua, el respeto y la corresponsabilidad.

"Hoy nos encontramos aquí, en este espacio compartido, con una convicción común: que solo desde la cooperación, la solidaridad y el diálogo podemos construir un mundo más justo, más humano y más sostenible", ha considerado.

Finalmente, Míriam Ciscar ha afirmado que "la participación política y económica de las mujeres es hoy una política pública prioritaria que busca situar la igualdad de género en el centro de todas las acciones de desarrollo".

"Aecid apuesta por una cooperación feminista que trabaje activamente para transformar las relaciones de poder y las estructuras que generan desigualdad y teniendo en cuenta las múltiples discriminaciones" ha explicado.

PONENCIA INAUGURAL A CARGO DE NÚRIA VARELA

La primera jornada ha continuado con la conferencia inaugural 'El poder de las mujeres con poder?' a cargo de la escritora y periodista Núria Varela.

En su intervención, Varela ha invitado a repensar los espacios de poder desde una mirada feminista y transformadora, reivindicando la necesidad de una participación política plena y efectiva de las mujeres.

El título de la conferencia parte de la idea de que el debate sobre el liderazgo femenino se ha centrado tradicionalmente en el acceso: cuántas mujeres llegan, qué barreras encuentran o qué políticas ayudan a reducir la desigualdad formal.

Pero, según Varela, queda todavía por analizar la lucha silenciosa que comienza después, cuando las mujeres ya están en esos espacios. "Debemos hablar de los costes invisibles que las mujeres asumen para sostenerse en el liderazgo y reflexionar sobre qué ocurre más allá de la paridad", ha afirmado.

La autora ha repasado algunos de los principales límites que aún dificultan el acceso y la consolidación del poder femenino, como los techos de cristal, "que actúan como barreras invisibles" los acantilados de cristal, "que explican por qué las mujeres acceden con mayor frecuencia a cargos en tiempos de crisis", los suelos pegajosos, "que mantienen a muchas mujeres atrapadas en la base de la pirámide laboral por las cargas de cuidados" y las escaleras rotas, "que interrumpen sus trayectorias profesionales e impiden su promoción".

Finalmente, ha recordado que existen también las mujeres "del sótano", aquellas que sufren violencia machista o violencia política, "formas extremas de exclusión que las alejan por completo de los espacios de participación y decisión".

RETOS DE LAS MUJERES PARA ACCEDER Y MANTENERSE EN LA POLÍTICA

A continuación, se ha celebrado una mesa redonda moderada por la vicepresidenta del Consell, con la participación de la presidenta de la Asociación de Gobiernos Locales de Irlanda, Mary Hanna Hourigan; la alcaldesa de Vilcabamba y presidenta de la Asociación de Alcaldesas del Perú, Modesta Yauri; y la miembro de Refela-Kenya, Milka Moraa Areba.

El debate ha puesto de relieve los retos que aún enfrentan las mujeres para acceder, mantenerse e influir en la política local, así como la necesidad de tejer redes de apoyo y cooperación internacional.

Este viernes el encuentro continuará con un programa de conferencias y mesas de debate sobre la paridad, la innovación en la gestión pública con perspectiva de género y el papel de las mujeres en la construcción de la paz en los territorios.