Arrancan las obras para completar la ruta escolar segura que conduce hasta el CEIP Es Vinyet de Andratx

Obras para completar la ruta escolar segura que conduce hasta el CEIP Es Vinyet de Andratx

PALMA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Vías y Obras del Ayuntamiento de Andratx ha iniciado las obras para completar la ruta escolar segura que conduce hasta el CEIP Es Vinyet.

Esta actuación, ha informado el Consistorio en un comunicado, tiene el objetivo de mejorar la seguridad de los desplazamientos peatonales hacia el centro educativo.

El proyecto contempla la construcción de un tramo de acera de un metro y medio de ancho en la calle Galicia, uno de los accesos principales al colegio y una de las vías más transitadas por peatones, especialmente durante las horas de entrada y salida del alumnado.

Está previsto que las obras concluyan en las próximas semanas. Desde el Ayuntamiento han subrayado que esta actuación forma parte de un conjunto de medidas dirigidas a garantizar la seguridad en los accesos a los centros educativos del municipio.

"Con la finalización de la ruta escolar segura damos un paso más para proteger a nuestros niños y niñas, asegurando que puedan ir al colegio de manera segura. La seguridad vial y el bienestar de la comunidad educativa son prioridades para este equipo de gobierno", ha destacado la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo.