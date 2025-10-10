Arrancan las obras de reasfaltado de la carretera que conecta Peguera con el Port d'Andratx

Arrancan las obras de reasfaltado de la carretera que conecta Peguera con el Puerto de Andratx - CONSELL DE MALLORCA

Los trabajas se alargarán seis meses y se prevé que se lleven a cabo sobre todo por la noche

PALMA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de refuerzo del firme de la carretera que conecta Peguera con el Port d'Andratx (Ma-1) en un tramo de 11 kilómetros han comenzado este viernes y se prevé que se alarguen seis meses.

El Consell de Mallorca ha destacado que dicha obra es una de las más esperadas y con más inversión de la legislatura, concretamente de 6,4 millones de euros, en una vía en la que no se han realizado mejoras en los últimos 30 años.

Al inicio de las obras han asistido el presidente insular, Llorenç Galmés; el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio; la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo; el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, y el director insular de Infraestructuras e ITV, Rafel Gelabert.

A causa de la densidad de circulación que tiene esta carretera, se priorizará hacer el máximo de obras durante la noche. Con este proyecto se arreglará uno de los puntos negros destacados por el deterioro del firme de la carretera.

La intervención consiste en aplicar asfalto nuevo entre los kilómetros 21 y 32, ya que se han detectado tramos con deficiencias importantes por grietas y erosión provocadas por el paso del tiempo y la densidad del tráfico.

Esta infraestructura está enmarcada dentro del convenio de colaboración en materia de carreteras que el Consell de Mallorca firmó con el Govern balear con presupuesto procedente del fondo de insularidad. De hecho, ha destacado el Consell, es el segundo proyecto más importante financiado mediante esta vía.

El presidente insular ha resaltado que "hace unos diez años que los vecinos de Andratx y de Calvià reivindican la necesidad de esta obra que ahora ya está en marcha y, dentro de unos meses, será una realidad".

Según Galmés, es un refuerzo del asfalto muy necesario si se tiene en cuenta que no se había tocado la carretera en los últimos 30 años.

"El proyecto es uno de los refuerzos del firme más importantes que haremos esta legislatura, en la que se invertirán más de 30 millones de euros para poner en condiciones óptimas el asfalto de las carreteras de Mallorca", ha agregado.

Las obras afectan a la carretera de Andratx, concretamente el tramo que va desde el túnel de sa Coma, cerca de Peguera, hasta el Puerto de Andratx.

En esta zona está previsto arreglar las deformaciones que sufre el asfalto cuando no está bien compactado, adobar grietas, erosiones o pulimentos del firme, sustituir las señales de tráfico verticales obsoletas segun la normativa y pintar las marcas viales.

Aprovechando la ocasión, también se limpiarán y se desbrozarán los arcenes y las cunetas de la carretera.