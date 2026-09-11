El Arxiu del Regne de Mallorca recibe el Legado Bartomeu Darder i Pericàs para una mejor conservación y custodia

Una parte del Legado Bartomeu Darder i Pericàs trasladado al Arxiu del Regne de Mallorca. - CAIB

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha trasladado el Legado Bartomeu Darder i Pericàs al Arxiu del Regne de Mallorca, donde quedará bajo mejores condiciones de custodia y conservación que las que tenía actualmente, con el objetivo de preservar este patrimonio documental y fotográfico de Baleares.

La Conselleria ha destacado este viernes en un comunicado que el legado fue entregado en 2007 a las Islas y, desde entonces, ha estado en la Dirección General de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores, en el Parc Bit.

El traslado al Arxiu del Regne de Mallorca permite que este legado tenga un espacio y unas condiciones técnicas específicas para garantizar la correcta conservación, custodia, tratamiento archivístico y consulta del fondo.

Éste conserva una parte significativa de la documentación generada y reunida a lo largo de la trayectoria de Bartomeu Darder i Pericàs, que fue veterinario, naturalista, geólogo y divulgador científico.

Este archivo permite documentar la actividad científica del productor en los campos de la geología y la hidrología, así como su actividad investigadora y docente, y la participación en diferentes organismos y sociedades relacionadas con la geología a nivel nacional e internacional.

El fondo se compone de libros y revistas sobre temas vinculados a la geología y otras ciencias, un fondo fotográfico de producción propia y otros documentos como cuadernos de campo, mapas o carteles.

Una parte del Legado Bartomeu Darder i Pericàs ha sido digitalizada y se puede consultar a través del portal digital Legado Darder. En concreto, se pueden consultar todos los cuadernos de campo, algunos documentos manuscritos de Darder y documentos relacionados con el XIV Congreso Geológico internacional de 1926.

El Arxiu del Regne de Mallorca cuenta con los medios y protocolos específicos para la custodia, conservación, descripción y tratamiento de fondos documentales, lo cual permitirá preservar adecuadamente los materiales que integran el Legado Darder y facilitar el acceso y difusión de forma progresiva.