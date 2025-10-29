Así quedará la plaza del Mercat de Palma tras las obras de peatonalización y remodelación

Render del diseño para la peatonalización de la plaza del Mercat. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha presentado este miércoles el proyecto para peatonalizar y remodelar la plaza del Mercat, en el que invertirá poco más de 4,4 millones de euros, con 3,1 millones procedentes del impuesto de turismo sostenible.

Las obras también afectarán al entorno de la plaza, como la calle Unió, la plaza Weyler y un tramo de la calle Riera, por lo que abarcarán una superficie de casi 11.600 m2, según ha explicado la regidora de Infraestructuras del Consistorio, Belén Soto, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Con las intervenciones se creará una plataforma única, con la eliminación del carril interior de la plaza, la renovación del pavimento --aunque se espera que mantenga el estilo tradicional actual--, se instalarán nuevos bancos-jardinera o se colocarán nuevas farolas con tecnología LED.

En cuanto al mobiliario urbano y los elementos singulares de la plaza, el proyecto prevé nuevos bancos tengan un diseño específico para la plaza, se conservará y recolocará los bancos de piedra del monumento a Antoni Maura y se sustituirán todas las papeleras por modelos acordes con el nuevo diseño urbano.

Además, Soto ha aclarado que, aunque en las maquetas virtuales de la obra se vea un modelo concreto de farolas, la intención del Ayuntamiento es llevar las propuestas de diseño a la Comisión de Centro Histórico para buscar el mayor "consenso".

Por su parte, en la calle Unió se hará una reducción de la calzada a 6,5 metros, lo que permitirá ampliar las aceras y se reordenarán las paradas de bus, taxi y carga y descarga.

Las obras inician ahora su trámite administrativo, por lo que Soto ha apuntado que la intención del Consistorio es que comiencen en el segundo semestre de 2026, aunque depende de la adjudicación y los procedimientos que lleve aparejados.

EL ALASKA PERMANECERÁ PERO DUDAS SOBRE EL QUIOSCO DE PRENSA

Consultada por el futuro de los quioscos del Alaska y prensa de la plaza, Soto ha avanzado que el primero se mantendrá en su sitio y el segundo se retirará y, una vez acabadas las obras, se decidirá si se mantiene o se quita definitivamente.

El proyecto está dividido en dos tomos, uno redactado por el área de Infraestructuras y otro por Emaya, pese a que se firmará un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y Emaya, para que cada entidad asuma su correspondiente tomo pero con una licitación conjunta.

Esto se debe a que todas estas actuaciones también serán aprovechadas para llevar a cabo la separación de la red de alcantarillado y la red de recogida de aguas pluviales, para independizar ambas redes. De esta forma, se mejora la capacidad hidráulica con la renovación de todos los colectores en mal estado.

Por este motivo, Emaya será la encargada de ejecutar las actuaciones relacionadas con la sustitución de la red de agua potable y en cuanto a la red de alcantarillado se sustituirán aquellos colectores obsoletos y se incluirán las actuaciones necesarias para ejecutar la separación de las redes pluviales y fecales.

Acerca de la movilidad, la velocidad máxima se reduce a 20 kilómetros por hora. Además, el nuevo diseño de la plaza mantendrá las plazas para personas con movilidad reducida, los espacios para carga y descarga, las zonas de recogida selectiva de residuos de Emaya, las reservas de aparcamiento para el TSJIB y la Audiencia Provincial, paradas accesibles para los buses de la EMT y paradas de taxi.

"El proyecto de remodelación de la plaza del Mercat y la calle Unió supone un paso decisivo en la transformación del centro histórico de Palma hacia una ciudad más sostenible, accesible y centrada en las personas", ha alegado Soto.