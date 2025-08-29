Así será el nuevo Portixol: abierto a la ciudad con el carácter marinero y popular del barrio. - APB

PALMA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha presentado, junto al Ayuntamiento de Palma, el proyecto de reordenación del Portitxol, una iniciativa que busca abrir este enclave estratégico entre el puerto y la ciudad y transformar su frente marítimo en un espacio más integrado, accesible y sostenible.

La propuesta supone liberar 4.300 metros cuadrados para uso público, ganar 5.500 metros cuadrados de zonas verdes, eliminar barreras arquitectónicas que impiden el paso y la vista al mar, mejorar la movilidad urbana a los residentes, optimizar los usos portuarios y reforzar la conexión entre el muelle y el barrio, según ha indicado la APB en un comunicado.

El presidente de la APB, Javier Sanz, junto a el director, Toni Ginard, y al regidor de Turismo, Cultura, Deportes y Coordinación Municipal, Javier Bonet, han dado a conocer este jueves el proyecto de reordenación a representantes de las asociaciones vecinales de la dársena, en un encuentro en el edificio de Can Salas, conocido como sa Petrolera.

Según ha destacado Sanz, de un enclave cerrado y tensionado se pasará a un ámbito abierto, ordenado y sostenible, que aportará más calidad de vida, más ciudad y "más mar para todos". "Con estas medidas, el Portitxol dejará de ser una frontera para convertirse en un espacio vivo y accesible, que dará protagonismo a las personas", ha concluido.

Una de las actuaciones más interesantes del proyecto es el rediseño del paseo marítimo y la actuación en la desembocadura del torrente de na Bàrbara. El proyecto contempla la eliminación del desnivel actual de unos cuatro metros entre el paseo y los muelles, así como la mejora de la accesibilidad en todo el espacio urbano. Se eliminarán barreras arquitectónicas existentes para proporcionar más de 4.300 metros cuadrados de espacio abierto para uso ciudadano.

La nueva configuración contempla la armónica convivencia de los vecinos del barrio con la compatibilidad de otros usos existentes, como son los de restauración, comerciales, portuarios o el esparcimiento ciudadano.

Así, mientras se habilitan nuevos espacios que favorecen la socialización, la relajación y el disfrute al aire libre por parte de los ciudadanos, se crea un aparcamiento en superficie para residentes, se peatonaliza la calle de la Sirena y se reordenan los accesos al tráfico rodado, dando prioridad a las necesidades de los residentes y al tránsito peatonal.

La reordenación de estos usos portuarios permitirá la creación de una gran plaza pública frente al mar, así como la construcción de un aparcamiento subterráneo, sustituyendo áreas ocupadas actualmente por tráfico rodado y marina seca por 5.500 metros cuadrados de zonas verdes o de uso lúdico.

ACTUACIÓN PORTUARIA

La propuesta implica también una ambiciosa actuación en el ámbito portuario, renovando las infraestructuras, reordenando usos y servicios náutico-deportivos, optimizando espacios infrautilizados y generando nuevos atraques para embarcaciones de pequeña eslora.

Así, la actual escuela de vela que gestiona el Club Nàutic Portitxol se desplazará al muelle de pescadores, mientras que el varadero y la marina seca ocuparán la zona de Troneras.

Tanto las zonas de Troneras como la de sa Roqueta presentan actualmente una distribución poco eficiente y con falta de servicios básicos que serán subsanados con la instalación de una estación de servicio de combustible adaptada a embarcaciones y la optimización del espejo del agua para dar respuesta a la demanda de amarres de carácter social.

La simbiosis entre usos ciudadanos y portuarios tendrá un nuevo referente con la construcción de una cubierta transitable adosada al espaldón del dique exterior de Troneras.

Bajo esta cubierta se crearán nuevos espacios para necesidades portuarias como almacenes, pañoles o talleres. Esta solución será semejante a la aplicada hace pocos años con gran éxito en el vecino puerto del Molinar, que cuenta con un mirador al mar de gran aceptación por parte de vecinos y paseantes.

UN PUERTO DENTRO DEL PUERTO

El Portitxol, situado en el extremo este del puerto de Palma, es hoy una pequeña dársena artificial dedicada al amarre de embarcaciones de pequeña eslora.

Cuenta con una gran aceptación por parte de vecinos de Palma como lugar de paseo, ocio y contacto con el mar y el aire libre, así como por usuarios de náutica deportiva, por lo asequibles y cómodos que resultan sus puntos de atraque.

Sus orígenes como ensenada natural en la desembocadura del torrente de na Bàrbara como abrigo de barcos pueden remontarse a finales de la prehistoria y fue utilizado como lugar de intercambio comercial por varias civilizaciones posteriores, como la romana, la fenicia, la bizantina o la púnica, entre otras.

Es en el siglo XVIII cuando surge el barrio del Molinar a partir de las casas de pescadores y viviendas de veraneo que se establecen en su entorno y alrededor de los molinos que se construyeron en la costa.

Pero es en el siglo XIX y principios del XX cuando el lugar crece de forma notable con el establecimiento de industrias dedicadas al gas, el petróleo y la electricidad, lo que lo convirtió en un barrio obrero de marcado carácter sindical y político.

Hoy forma parte del dominio público portuario adscrito a la APB, dedicado a la gestión de amarres de embarcaciones náuticas, en su mayoría de esloras inferiores a los ocho metros, 460 de forma directa y 100 a través del Club Nàutic Portitxol.