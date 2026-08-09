Los astrónomos de Baleares, listos para un eclipse solar tan "de película" como falto de "atractivo científico"

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PALMA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los astrónomos y los aficionados de Baleares ya tienen todo listo para observar el eclipse solar total que se producirá la tarde del miércoles 12 de agosto, que se prevé que sea un fenómeno tan "de película" como falto de "atractivo científico".

La Fundación del Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca (Fiaam) ha sido una de las entidades que ha llevado el liderazgo de la planificación de este acontecimiento, desde los aspectos científicos hasta las recomendaciones de seguridad, pasando por la pedagogía o el asesoramiento.

Su director científico, Salvador Sánchez, ha formado parte del equipo que ya en abril de 2025 presentó al Govern un informe con recomendaciones para abordar no solo este venidero eclipse, sino también los dos que se esperan en 2027 y 2028.

En un primer momento, ha explicado en declaraciones a Europa Press, en el Ejecutivo "estaban estupefactos porque no sabían lo que se les venía encima". Se optó por crear una comisión interinstitucional en la que muchas de las decisiones que se han adoptado, ha reivindicado, llevan la firma de la Fiaam.

El doctor en astrofísica e investigador colaborador de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Sebastià Barceló es otro de los expertos que ha estado presente en la comisión de coordinación impulsada por la administración autonómica.

"Los que nos hemos implicado en la comisión, sobre todo a nivel astronómico, ha sido para garantizar que el eclipse se pueda ver de forma segura", ha remarcado en declaraciones a esta agencia de noticias.

En paralelo, tanto desde la Fiaam como desde la universidad se han impartido talleres de divulgación para que la ciudadanía pueda afrontar la observación del eclipse no solo con seguridad, sino también con conocimientos. Los expertos también se han afanado en solventar todas las dudas que se les han trasladado desde el sector hotelero, los guías turísticos o los profesores.

POCA CIENCIA, PERO SERÁ "UN ESCENARIO DE PELÍCULA"

Todo ello para llegar preparados a las 19.35 horas del 12 de agosto de 2026, cuando la Luna comenzará a tapar la superficie solar. El eclipse seguirá produciéndose de forma progresiva hasta las 20.32 horas, cuando el día se convertirá en noche.

Si las nubes no lo impiden, ha dicho Sánchez, podría llegar a ser el eclipse solar "más espectacular que se haya visto nunca en siglos". "Se verán las estrellas y, cuando acabe, habrá una puesta de sol. Un escenario de película", ha aseverado.

Esta espectacularidad, ha explicado, contrasta con el poco "atractivo científico" que tendrá el fenómeno. El motivo es que se producirá cuando el sol esté dos grados y medio por encima del mar, impidiendo la posibilidad de realizar "medidas de precisión".

Como "de ciencia habrá poca cosa", el objetivo del equipo de la Fiaam, muchos de los cuales ya han observado otros eclipses en Alemania, Suecia, Islandia o Sudáfrica, será "sacar imágenes espectaculares e irrepetibles de la secuencia".

"Y como postre, esperamos poder sacar secuencias completas del rayo verde, la refracción del último rayo de luz cuando el sol se pone sobre el mar", ha añadido el director científico. Cualquier ciudadano, si realiza una fotografía en ráfaga, puede llegar a captar este fenómeno, ha señalado Sánchez.

Más improbable es la posibilidad de que en el momento en el que la Luna tape por completo al Sol se pueda observar alguna perseida o 'llagrima de Sant Llorenç', habituales en esas fechas. "Podrían verse, pero es muy difícil, porque cuando mejor se ven es a partir de la medianoche", ha apuntado el astrónomo, quien tendrá la cámara de fotos preparada por si se da el caso.

Barceló, quien lleva esperando un acontecimiento de este calado desde que supo que quería dedicarse a la astrofísica, ha coincidido en señalar los pocos alicientes científicos que tendrá la observación del eclipse desde Baleares.

"Es verdad que los efectos relativistas no se apreciarán bien y que será difícil medir las diferencias entre las estrellas por este efecto, pero se podrá coger una referencia para los próximos eclipses", ha explicado.

Aunque lo principal será "el efecto visual", algunas cosas interesantes sí que se podrán extraer de la medición de la corona solar, una región que "todavía está por estudiar y es muy interesante". Es una cuestión sobra la que la UIB lleva a cabo investigaciones, aunque en un principio no usarán para ello la información de este eclipse.

En cualquier caso, tanto los miembros de la Fiaam como los investigadores de la universidad, han explicado los expertos, se desplegarán por varios puntos de Baleares para tratar de obtener los mejores registros posibles de un eclipse que probablemente no se repetirá en más de un siglo.

Algunos estarán en una zona habilitada por las autoridades de Estellencs, donde la Fiaam instalará un telescopio de hidrógeno alfa que, entre otras cosas, dará señal en directo. Otros se desperdigarán por puntos clave de la Serra de Tramuntana, como Sóller y Formentor, pero también por el parque natural de Es Trenc.

MENORCA Y EIVISSA NO SE QUEDAN AL MARGEN

Aunque la isla en la que el eclipse se podrá observar en mejores condiciones será Mallorca, los aficionados a la astronomía de Menorca y Eivissa no han querido quedarse atrás.

Desde la Agrupación Astronómica de Eivissa, fundada en 1956 y que en la actualidad cuenta con unos 180 socios, llevan cerca de un año preparándose y preparando a la sociedad pitiusa para el eclipse solar total de este miércoles.

"Hemos estado constantemente hablando del tema en colegios, han sido unos meses de actividad divulgativa casi exagerada", ha explicado a Europa Press su portavoz, Pedro Pérez, uno de los encargados de impartir estas charlas.

Algunos de los miembros de la agrupación se quedarán en Eivissa para captar un fenómeno "sin novedades a nivel astronómico pero fantástico a nivel social" y tratarán de registrar los elementos atmosféricos del momento, uno de los "alicientes" del eclipse. Uno de sus compañeros, francés, mandará datos a París.

Otros, teniendo en cuenta que la mayor de las Pitiusas no es de los mejores lugares para observar el fenómeno y la previsión de que la isla pueda colapsar, han decidido viajar a Galicia o León. "Este, turísticamente, es uno de los mejores lugares del mundo para ver el eclipse. Pero científicamente no es así", ha subrayado Pérez.

También lleva tiempo preparando este momento Javier Ares, fundador de Polaris Menorca, una empresa enfocada en la divulgación y la oferta de experiencias relacionadas con la observación astronómica. Hace ya dos años que viaja por España impartiendo formación sobre la observación de un eclipse que será el primero para muchos, pero no para él.

Junto a su equipo y sus clientes, instalarán cuatro telescopios en un terreno de la costa de Ciutadella cuya ubicación prefiere no desvelar para evitar que se masifique. No extraerán demasiados datos, ha señalado en declaraciones a esta agencia de noticias, pero se afanarán por exprimir al máximo la vertiente visual del fenómeno.

Si Galicia será "la puerta de entrada" del eclipse en España, Baleares será el último territorio desde el que se podrá observar con nitidez. "Será una puesta de sol que la coges una vez en la vida o no la coges", ha sentenciado.