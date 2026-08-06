¿Se verá bien el eclipse desde Baleares? Esta es la previsión de la Aemet para la tarde del 12 de agosto

Archivo - 08 April 2024, Canada, Montreal: People watch the total solar eclipse from the harbor. Photo: Serkan Senturk/ZUMA Press Wire/dpa - Serkan Senturk/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

PALMA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para la tarde del eclipse tiempo estable, aunque altas temperaturas, y buena visibilidad y con la presencia casi descartada de fenómenos que podrían dificultar el disfrute del fenómeno.

La delegada del organismo en Baleares, María José Guerrero, ha avanzado en declaraciones a Europa Press que ya se puede casi descartar, cuando faltan seis días para el fenómeno, observable desde numerosos puntos de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, la presencia de fenómenos que hubieran podido dificultar o impedir contemplar el eclipse.

Para la tarde del miércoles 12 de agosto, las previsiones de la Aemet apuntan a grandes rasgos a pocas nubes aunque con altas temperaturas.

Así, no se esperan escenarios que comprometerían la visibilidad como la caída de un chubasco que provocara una cortina de agua, niebla o viento fuerte que, además de la incomodidad para la persona, levantara partículas del mar que interfirieran en la claridad de la visión. Tampoco se prevé la entrada de polvo en suspensión.