Los municipios de Baleares se preparan para el eclipse: operativos especiales y restricciones

Archivo - Gafas certificadas de protección para el eclipse - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de Baleares han preparado restricciones, planes y recomendaciones de seguridad para el eclipse solar del próximo 12 de agosto.

Los ayuntamientos mallorquines de Palma, Calvià, Algaida, Llucmajor, Sóller y Felanitx, entre otros, así como los consistorios y el Consell Insular de Menorca, y también ayuntamientos de Eivissa y el Consell de Formentera, entre otros, han elaborado planes en coordinación con las medidas impulsadas por el Govern.

El Ayuntamiento de Palma, por su parte, ha preparado un operativo para el día del eclipse solar con restricciones de tráfico en la zona de Playa de Palma, garantías de acceso a las infraestructuras críticas.

Asimismo, ese día habrá servicios especiales de autobuses de la EMT, se ampliará el servicio de socorrismo hasta las 21.30 horas, habrá un refuerzo del servicio de grúas y se hará un seguimiento de la situación con drones.

El Ayuntamiento prevé el cierre del bosque de Bellver y la limitación de acceso a na Burguesa, entre otras restricciones al tráfico a partir de las 15.00 horas.

En Calvià, el Ayuntamiento pondrá en marcha una actuación especial de movilidad y seguridad con el objetivo de garantizar una circulación ordenada, facilitar el acceso de los servicios de emergencia y evitar situaciones de congestión en las principales zonas de observación del fenómeno.

Las restricciones de tráfico se activarán a partir de las 15:00 horas y se irán aplicando en base a la afluencia de vehículos y personas y se adaptarán en todo momento a las necesidades del dispositivo.

El operativo afectará principalmente a los accesos a las zonas con mayor previsión de concentración de público, como Santa Ponça, Costa de la Calma, El Toro y Portals Vells.

El Ayuntamiento se recomienda planificar los desplazamientos con antelación, evitar el uso del vehículo privado si no es imprescindible y seguir en todo momento las indicaciones de la Policía Local y del personal del dispositivo.

También Algaida ha elaborado un plan de seguridad para garantizar que la jornada se desarrolla con seguridad, teniendo en cuenta que el municipio cuenta con dos zonas de observación oficial (ZOO), el campo de fútbol de Pina y la el de Algaida; así como con el santuario de Cura, otro punto de observación.

En las zonas de observación oficial la Policía Local controlará los accesos y lo cortará cuando se complete el aforo. Igualmente, estará controlado el acceso al aparcamiento del santuario y se establecerán puntos de regulación de tráfico en la Ma-5018, entre otras carreteras.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Llucmajor aplicará restricciones de circulación en distintas áreas durante la jornada, por lo que ha recomendado a la ciudadanía evitar el uso del vehículo privado si no es imprescindible y priorizar el transporte público.

En concreto, se cerrarán los accesos al santuario de Gràcia, en s'Arenal y Son Verí solo podrán entrar vehículos autorizados y residentes a partir de las 16.00 horas, mientras que el acceso a Cala Blava y Bellavista también estará controlado.

Del mismo modo, solo se podrá acceder por Maioris, Puig de Ros y Sa Torre, y Tolleric quedará restringido únicamente a emergencias, residentes, transporte público, trabajadores o turistas con reserva de alojamiento.

Felanitx prepara un refuerzo de diez policías locales que doblarán su servicio habitual para garantizar la seguridad el día del eclipse, además de contar con el máximo despliegue posible de la Guardia Civil y Protección Civil, con el objetivo de velar por el cumplimiento de las restricciones.

Por otra parte, la Serra de Tramuntana será una de las zonas con más control por parte del dispositivo del Govern. Las restricciones están previstas entre las 15.00 y las 21.00 horas, un horario que se puede avanzar si es necesario.

El Ayuntamiento de Sóller ha recomendado llegar al lugar de observación con la máxima antelación posible, evitar desplazamientos y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad y emergencias.

MENORCA

Los ayuntamientos y el Consell de Menorca restringirá al tráfico algunas zonas con el fin de garantizar la movilidad y facilitar el paso de los servicios de emergencias.

En concreto, estará restringido el acceso al faro de Punta Nati, también en las carreteras que conectan Es Mercadal y El Toro y el Camí de Tramuntana y el faro de Cavallería. También habrá restricciones entre el Camí de Tramontana, y la rotonda de la intersección de la Me-15 y la Me-7.

Los municipios han impulsado medidas específicas como restricciones de acceso a las zonas oficiales de observación a partir de las 17.00 horas, en función de la afluencia. En este punto, han señalado que se consideran zonas de riesgo Cala Morell, el Faro de Punta Nati y el Pont d'en Gil.

En Maó se plantean el posible cierre del Paseo Marítimo a partir de las 19.00 horas y posibles restricciones en Binidalí a partir de las 18.30 horas. Del mismo modo, habrá controles en Canutells, Es Grau y otros puntos.

Por su parte, en Alaior se recomienda acceder a Son Bou desde Torre Solí y se habilitará un aparcamiento en Torre Solí II con un servicio continuo de autobús lanzadera entre las 17.00 y las 00.30 horas.

El Ayuntamiento de Sant Lluís cerrará el tráfico entre las dos intersecciones con la calle des Caló Blanc, así como en los cruces con las calles de Llevant y de Tramuntana. Finalmente, en Ferreries de cerrará el acceso a S'Enclusa y al Camí de Tramuntana dels Alocs.

Además, el Consell Insular dispondrá de dos vigilantes en el castillo de Santa Àgueda y otros dos en Torre d'en Galmés.

La administración insular ha indicado que, durante los días previos al eclipse, se irán actualizando las medidas de movilidad y las posibles restricciones de acceso en función de la afluencia prevista.

También ha pedido extremar la prudencia en el mar durante la jornada del eclipse, subrayando que las embarcaciones que deseen observar el fenómeno deberán hacerlo únicamente en zonas seguras y respetando en todo momento las indicaciones de la Capitanía Marítima y de los servicios de emergencias.

En este punto, han recordado la importancia de no fondear sobre praderas de posidonia, mantener una distancia de seguridad entre embarcaciones, evitar maniobras de riesgo y planificar con antelación el regreso a puerto.

Habrá pantallas habilitadas para el seguimiento del eclipse en la Plaça del Born de Ciutadella, en Sa Plaça de Alaior y en los cines Ocimax y en el puerto de Maó.

EIVISSA Y FORMENTERA

Eivissa y Formentera han planificado también dispositivos especiales de emergencia y seguridad para el 12 de agosto. En la pitiusa menor, se cortará al tráfico la carretera del Cap de Barbaria y solo se podrá acceder al faro con bus lanzadera que cuenta con 440 plazas, ya agotadas.

El mercado de la Mola y el faro de la Mola estarán cerrados para evitar grandes desplazamientos y concentraciones simultáneas. El Consell Insular de Formentera ha pedido la colaboración ciudadana y ha recomendado planificar los desplazamientos y seguir las indicaciones de seguridad.

En Eivissa habrá también restricciones, entre otros puntos, en los caminos de cala Comte, cala Bassa, cala d'Hort y cala Tarida.

Igualmente, los ayuntamientos de Sant Antoni y de Eivissa han puesto a disposición de la ciudadanía y de los visitantes gafas homologadas para la observación segura del eclipse solar.