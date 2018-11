La Audiencia confirma la pieza separada que investiga a Gijón en el caso de la Policía Local

Actualizado 28/11/2018 16:40:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la resolución de realizar una pieza separada por presuntos delitos de cohecho continuado, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, entre otros supuestos delitos, dentro del caso de la Policía Local de Palma en el que se investiga al exdiputado del PP y regidor del Ayuntamiento Álvaro Gijón.

De esta manera, la Sección Primera de la Audiencia ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Gijón, ahora en el grupo mixto del Parlament, contra la resolución del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma. La resolución es firme y contra ella no cabe recurso.

En concreto, se investiga si Gijón recibió favores y regalos por parte del empresario Miguel Pascual (Pabisa) a cambio de beneficiar a sus empresas. Entre otros, en la causa también está investigado el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez.

Cabe recordar que Gijón negó conocer a Pascual y también al empresario Bartolomé Cursach. "No les he visto en mi vida, no hemos compartido absolutamente nada juntos, no hemos hablado nunca y, por tanto, no he estado nunca en ninguna finca ni en ninguna fiesta", aseguró a los medios de comunicación en junio de 2017. "Jamás en mi vida he consumido servicios de prostitución, ni he consumido ningún tipo de droga", dijo también.