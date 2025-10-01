Aumenta un 6,6% el precio de los alquileres en Baleares desde septiembre de 2024, según idealista

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en Baleares ha experimentado una subida del 6,6% desde septiembre de 2024 hasta situarse en los 19,2 euros/m2.

Estos son algunos de los datos que se extraen del último informe de precios del portal inmobiliario idealista, en el que se refleja que este dato supone una caída trimestral de las rentas del 4,7% y del 0,8% con respecto al mes anterior.

En Palma, el precio creció un 6,2% durante los últimos doce meses, hasta situarse en 18,4 euros/m2, récord histórico en la ciudad. La mayor subida interanual entre los municipios analizados por idealista en Baleares se produjo en Andratx (12%), seguida del incremento de Llucmajor (10,8%), Manacor (10,6%) y Calvià (9,6%). Alcúdia (-6%), en cambio, experimenta la mayor caída entre los mercados analizados por idealista.

Santa Eulària (26,3 euros/m2 ) sería el municipio más caro, por delante de Calvià (23,3 euros/m2 ). Manacor (13 euros/m2 ), por el contrario, es el más económico.

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, ha indicado que el alquiler "sigue tensionándose sin medida" con un 'stock' que "permanece plano y una demanda que no deja de crecer".

"La competencia entre los inquilinos es tal que los propietarios, con decenas de perfiles entre los que elegir, se decantan siempre por aquellos que más seguridad les ofrecen, es decir con empleos estables, perfiles de bajo riesgo, solventes y con ingresos mensuales recurrentes que cubren sobradamente la renta", ha alegado.

El portal inmobiliario ha apuntado que en el tercer trimestre de 2025 se han mantenido las "dinámicas establecidas" en lo referente a oferta y demanda, lo que ha mantenido la tensión en los precios. Durante el verano el precio ha crecido un 10,9% interanual en España, hasta situarse el metro cuadrado en 14,5 euros mensuales. En tasa trimestral, los precios han bajado un 1,3% durante el tercer trimestre.

En la ciudad de Barcelona los precios se han incrementado un 6,9% en los últimos 12 meses pero el crecimiento es del 0,3% si se compara con el mes de junio. El metro cuadrado se ha situado en 24 euros/m2. La ciudad, la más cara de España, marca un nuevo máximo histórico.

Por su parte, Madrid finaliza el trimestre con una subida interanual en el precio del alquiler de vivienda del 11,2%, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en la capital en 22,7 euros en lo que es un nuevo máximo histórico. Los precios se han incrementado un 3,3% en la capital durante los últimos 3 meses.

El precio del alquiler subió un 7,8% en Valencia durante los últimos 12 meses. Este incremento ha dejado el precio del metro cuadrado en 15,4 euros. Durante el último trimestre los precios se han reducido un 1% en la ciudad.

Todas las capitales tienen precios del alquiler más elevados que en septiembre de 2024, con Segovia como la capital en la que más ha crecido el alquiler en un año con un 19,9%.

Entre los grandes mercados las mayores subidas se han producido en Sevilla (9,8%), Alicante (7,5%) y Bilbao (7%). Las menores subidas entre estos mercados se han producido en San Sebastián (0,4%), Málaga (6,1%) y Palma (6,2%). Solo Huesca registró una subida inferior a San Sebastián, con un 0,2%.