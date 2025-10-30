Los autobuses del TIB que conectan con el aeropuerto de Palma se mantendrán en temporada baja

PALMA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los autobuses del TIB que conectan distintos municipios de Mallorca con el aeropuerto de Palma, el Aerotib, prestarán servicio a lo largo de todo el año, incluido durante la temporada baja.

El conseller de Vivienda, Movilidad y Territorio, José Luis Mateo, ha anunciado este jueves en una rueda de prensa la puesta en marcha del nuevo servicio de invierno, que arrancará este próximo sábado.

Será, ha reivindicado el conseller, la primera vez que se preste una oferta regular de las cuatro líneas de autobús Aerotib en temporada baja y durante todo el día, de lunes a domingo.

De esta forma, ha señalado, se garantizará la conectividad de los principales núcleos de población residente de Mallorca con Son Sant Joan y se dará respuesta a una demanda de la ciudadanía.

Las cuatro líneas de bus del aeropuerto incorporarán modificaciones de horario y recorrido para conectar el aeropuerto con la zona de Calvià, Inca, Manacor, Sa Pobla, Alcúdia, Llucmajor o Campos a través de las líneas A11, A33, A43 y A51.

En total, cada línea ofrecerá entre 26 y 38 expediciones diarias con una frecuencia media de entre una hora y una hora y 15 minutos, dependiendo de la línea. Los primeros autobuses saldrán entre las 04.15 y las 04.40 horas en dirección al aeropuerto y los últimos, entre las 22.30 y las 23.40 horas desde Son Sant Joan.

El servicio de Aerotib, según ha explicado la gerente del Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), Luisa Serra, no se había prestado en temporada baja los últimos cinco años y en los tres anteriores, de 2017 a 2019, se ofreció con un máximo de ocho expediciones al día.

Estos cambios han sido posibles gracias a la modificación de las concesiones del servicio de bus y reflejan "el compromiso del Govern en reforzar el transporte público y aumentarlo pensando en los ciudadanos residentes", ha señalado Mateo.