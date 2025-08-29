Autorizada una aportación extraordinaria de 2 millones de euros para la transformación energética de la UIB

Archivo - Edificio Margalida Comas i Camps de la UIB. - UIB - Archivo

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado la aportación extraordinaria de dos millones de euros a la Universitat de les Illes Balears (UIB), con cargo al factor de insularidad para el año 2025, para impulsar el proyecto de infraestructuras energéticas inteligentes y renovables para la transformación energética del campus universitario.

Esta financiación, ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, complementa los más de 21,6 millones de euros que la UIB ya ha conseguido a través de programas competitivos europeos y estatales.

El montante total, ha garantizado, permitirá completar todas las actuaciones previstas dentro de la estrategia de sostenibilidad y transformación tecnológica del campus.

Se instalarán marquesinas fotovoltaicas, una planta térmica de alta eficiencia, una planta virtual de energía con capacidad de optimización predictiva mediante inteligencia artificial y una plataforma centralizada, que permitirá la optimización en tiempo real del rendimiento energético de la red térmica.

También se pondrán en marcha puntos de recarga para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía fotovoltaica.

Las actuaciones previstas, ha apuntado el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, permitirán el incremento significativo de la autosuficiencia energética del campus mediante el aprovechamiento de recursos renovables de producción propia.

Además, se espera una reducción sustancial de las emisiones de CO2 asociadas al consumo energético, lo que contribuirá a los objetivos de neutralidad climática de la UIB.

Por otro lado, ha subrayado, la implantación de sistemas de control inteligente e infraestructuras de última generación ayudarán a mejorar la eficiencia energética global del sistema universitario.