Autorizada la contratación del suministro eléctrico de Abaqua para los próximos tres años

Archivo - EDAR de Sant Lluís, Menorca - CAIB - Archivo

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) a aprobar el expediente de gasto para el suministro de energía eléctrica destinado a las instalaciones que gestiona la Agencia durante un período de tres años.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern que el nuevo contrato cubrirá el período entre el 1 de marzo de 2026 y el 28 de febrero de 2029, con un presupuesto máximo de 103 millones de euros.

Desde el Govern han subrayado que este suministro es imprescindible para garantizar el funcionamiento ordinario de las instalaciones de abastecimiento de agua potable, desalinización, saneamiento y depuración que gestiona Abaqua en el archipiélago.

Se trata de infraestructuras estratégicas que aseguran un servicio público esencial para la ciudadanía y para el conjunto del territorio.

La autorización responde a lo establecido por la normativa del sector público instrumental, que exige el acuerdo del Consell de Govern para expedientes de gasto corriente superiores a un millón de euros.