Autorizada la creación del Centro del Profesorado de Mallorca, con sede en Palma

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PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este miércoles la creación del Centro del Profesorado de Mallorca, un nuevo equipamiento destinado a fortalecer la formación permanente del profesorado de la isla y a reforzar la estructura de la red de centros de profesorado del archipiélago, y que estará operativo en septiembre de este año.

El nuevo Centro del Profesorado de Mallorca tendrá su sede central en Palma, dentro de las instalaciones del Centro del Profesorado Jaume Cañellas Mut, según ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa.

Además, contará con tres subsedes distribuidas por toda la isla para facilitar la proximidad territorial y la coordinación de los programas formativos.

Estas subsedes estarán en Manacor, Inca y Calvià. Todas ellas formarán parte de la estructura orgánica del centro de Palma y funcionarán como puntos de apoyo y dinamización de la formación docente.

Mediante este acuerdo, el Consell de Govern faculta al conseller de Educación y Universidades para que adopte todas las medidas necesarias para la ejecución efectiva de la creación del centro. El nuevo Centro del Profesorado de Mallorca entrará en funcionamiento el 1 de septiembre de 2026.

Este centro responde a la necesidad de reforzar la coordinación de la formación permanente del profesorado en la isla de Mallorca y de homogeneizarla, siempre desde criterios de excelencia y de respuesta a las necesidades formativas de los docentes y los centros educativos.

Con esta decisión, se reestructura la red de centros del profesorado de Mallorca, pasando de cuatro centros independientes a un único centro con tres subsedes.