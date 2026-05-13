Autorizada prórroga para continuar pescando chanquete, cabotí y caramel con artes tradicionales hasta 2029

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PALMA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha autorizado una nueva prórroga de la excepción que permite continuar pescando chanquete -Aphia minuta-, cabotí -Pseudaphya ferreri- y caramel -Spicara smaris- con artes tradicionales hasta el año 2029.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, se trata de una decisión que avala el modelo de cogestión, seguimiento científico y control técnico impulsado por el Govern con el sector pesquero, y que permitirá que los pescadores artesanales de Baleares puedan continuar capturando chanquete, cabotí y caramel mediante una modalidad de pesca tradicional, regulada y sometida a un seguimiento técnico y científico continuado.

El director general de Pesca, Antoni M. Grau, ha destacado que esta nueva prórroga es "el resultado de un trabajo riguroso, constante y compartido entre la administración, el sector pesquero y la comunidad científica". En este sentido, ha remarcado que la Comisión Europea vuelve a dar luz verde a la comunidad "porque se ha demostrado que esta pesquería se gestiona con criterios técnicos, con seguimiento científico y con la implicación directa de los pescadores".

El Reglamento de ejecución (UE) 2026/1026 de la Comisión, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, prorroga la excepción prevista en el Reglamento (CE) 1967/2006 en lo relativo a la distancia mínima de la costa y la profundidad mínima en el caso de las redes de tiro desde embarcación para la pesca de chanquete, cabotí y caramel en determinadas aguas territoriales de Baleares.

La normativa europea de 2006 limitó el uso de estos artes de pesca en el Mediterráneo, pero prevé la posibilidad de autorizar excepciones cuando se cumplen determinados requisitos de gestión, control, selectividad y sostenibilidad. En el caso de las Islas, esta autorización se ha ido renovando gracias a la existencia de un plan de gestión específico, al trabajo de cogestión con el sector y a la presentación periódica de informes técnicos que acreditan el cumplimiento de las condiciones que exige la Comisión Europea.

La Comisión Europea recoge en el Reglamento que la solicitud de prórroga cumple las condiciones que se establecen en la normativa comunitaria. Entre otros aspectos, señala que el Plan de Gestión garantiza que no habrá un incremento futuro del esfuerzo pesquero, que las autorizaciones se limitan a un máximo de cincuenta y cinco embarcaciones y que esta actividad tiene una incidencia limitada sobre el medio marino. También destaca que las redes se calan en la columna de agua sin entrar en contacto con el fondo marino y que se trata de una pesquería selectiva, con escasas capturas accesorias.

Además, el Reglamento europeo reconoce que las actividades pesqueras cumplen los requisitos de control y seguimiento, siguen el marco del Plan de Gestión y no interfieren en la actividad de otras embarcaciones.

La prórroga es fruto de la colaboración entre la Conselleria, la Secretaría General de Pesca, los técnicos de la Dirección General de Pesca, los científicos del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea) y el sector pesquero, mediante la Federación Balear de Cofradías de Pescadores. La actividad pesquera de artes de tiro es objeto de un plan de cogestión específico, uno de los más antiguos de España, y de un seguimiento exhaustivo desde el año 2012, actualmente a cargo del proyecto REMAR2, que ejecuta el Imedea.

Grau también ha subrayado que "no se trata solo de mantener una actividad tradicional, sino de hacerlo con garantías, control y de acuerdo con la normativa europea". El trabajo que realiza la Dirección General de Pesca, junto con el sector y los equipos científicos, "permite compatibilizar la continuidad de estos artes tradicionales con la conservación de los recursos marinos", ha añadido.

En cuanto a la temporada, la pesca del chanquete se lleva a cabo habitualmente entre mediados de diciembre y finales de abril, mientras que la campaña de artes de tiro tradicionales queda regulada cada año de acuerdo con el Plan de Gestión y las autorizaciones correspondientes.

Esta nueva autorización garantiza la continuidad de una modalidad de pesca artesanal vinculada a la cultura marinera de Baleares y permite que la ciudadanía pueda seguir consumiendo especies como chanquete, cabotí y caramel, muy presentes en la gastronomía isleña.