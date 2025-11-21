Autorizado el pago anticipado de las subvenciones para el programa de competición federada en edad escolar

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes a efectuar el pago anticipado de las subvenciones correspondientes a la convocatoria de ayudas para apoyar y desarrollar el programa oficial de competición federada autonómica para la edad escolar de Baleares del año 2026.

Esta medida se enmarca en las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de deporte y ocio, ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de este viernes.

El pago anticipado, ha dicho, permitirá a las federaciones deportivas asumir con garantías la gestión de las competiciones oficiales escolares, sin avanzar fondos propios ni recurrir a financiación externa.

La convocatoria cuenta con un presupuesto máximo de 250.000 euros con cargo a las cuentas autonómicas para 2026 y está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026, que contempla una línea específica para facilitar la práctica deportiva en edad escolar y la participación en las finales baleares de los campeonatos oficiales.

El pago anticipado se justifica para garantizar el correcto desarrollo de las funciones públicas de las federaciones deportivas y asegura que todas ellas, independientemente de su tamaño, puedan afrontar los gastos iniciales sin riesgos económicos.

El Consell de Govern también ha autorizado que este pago anticipado se realice sin la exigencia previa de garantías.