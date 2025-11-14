Autorizados 3,7 millones para renovar el concierto del servicio residencial con el centro Colisée Sa Residència

IBIZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia destinar un gasto máximo de 3,64 millones de euros para la renovación del concierto de servicio residencial con el centro Colisée Sa Residència, gestionado por La Saleta Care SLU.

El concierto es para 114 plazas de personas mayores en situación de dependencia, desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2026, según ha informado el portavoz del Govern, Antoni Costa, tras la reunión del Consell de Govern.

La renovación de este concierto incorpora la actualización de precios con efectos de 1 de junio de 2025, que contemplaba un incremento especial en la isla de Ibiza, dado que el precio anterior resultaba insuficiente para cubrir el coste que supone la prestación del servicio en la isla.

Según ello, el precio/plaza máximo correspondiente al servicio residencial dirigido a personas en situación de dependencia en la isla de Ibiza es de 119,04 euros y será de 121,52 euros a partir del 1 de junio de 2026.

Con este incremento de precios, el Govern tiene por objeto asegurar la sostenibilidad del sistema y la provisión de servicios en la Isla. En este sentido, se tiene en cuenta que las entidades acrediten el abono de los suplementos correspondientes a personal, edificación y alquiler.