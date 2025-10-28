Avanzan las obras de la primera fase de la depuradora Palma II

El regidor de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación, Llorenç Bauzá, y la presidenta de Acuaes, María Rosa Cobo, en su visita a las obras de la nueva depuradora Palma II. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Ayuntamiento de Palma y de la entidad pública Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) han comprobado este martes el avance de la primera fase de las obras de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) Palma II.

Esta nueva infraestructura estratégica se desarrollará en dos fases y permitirá mejorar significativamente la depuración de aguas residuales en la ciudad.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha indicado que tras esta primera fase de construcción, que está en marcha, la nueva estación depuradora contará con una capacidad media de tratamiento biológico de hasta 60.000 m3/día y dará servicio a alrededor de 676.000 de habitantes.

La nueva estación depuradora Palma II está diseñada para cumplir con "los más altos estándares ambientales y normativos". Entre sus objetivos destacan el cumplimiento de los límites de nutrientes --nitrógeno y fósforo-- exigidos en zonas sensibles tras el tratamiento biológico, la obtención de aguas regeneradas de calidad A --aptas para riego y conforme a la normativa vigente en zonas de baño--, la conexión con la balsa de Son Ferriol y la red de agua regenerada del Arenal; y la producción de fangos de clase A, adecuados para usos paisajísticos y jardinería según criterios internacionales.

La Fase I del proyecto EDAR Palma II contempla la construcción completa de la línea de tratamiento de aguas residuales, que incluye el pretratamiento, el tratamiento primario, un tanque de tormentas, el tratamiento biológico con decantación secundaria y el tratamiento terciario.

Además, se incorporan las instalaciones para el espesamiento, digestión y deshidratación de fangos, así como un edificio de control que albergará vestuarios y talleres. Este proyecto permitirá poner en marcha una infraestructura "moderna y eficiente", adaptada a las necesidades actuales y futuras de la ciudad.

Una vez finalizada la primera fase, dará comienzo la segunda, que permitirá ampliar la capacidad de tratamiento hasta los 90.000 m3 diarios y atender las necesidades de depuración de más de un millón de habitantes equivalentes.

Las actuaciones en desarrollo cuentan con una inversión de 142 millones de euros, cofinanciada en un 80% por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mediante los fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El 20% restante será asumido por Emaya mediante el canon de saneamiento.

En la visita institucional a las obras han estado el teniente de alcalde y regidor de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación, así como presidente de Emaya, Llorenç Bauzá de Keizer, la presidenta ejecutiva de la entidad Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), María Rosa Cobo, o el gerente de Emaya, Lorenzo Morey, entre otros.