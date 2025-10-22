Aviso amarillo en Baleares por oleaje y fuertes rachas de viento

Archivo - Grandes olas en la costa como resultado de la borrasca 'Gloria' en Mallorca (España) a 22 de enero de 2020 - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

Palma colocará la bandera roja en todas sus playas y cerrará el paseo Sagrera y los parques de la Ribera, Can Terrers y Bellver

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este jueves el aviso amarillo por fenómenos costeros y rachas de viento que podrán alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora (km/h) en Baleares.

El aviso se pondrá en marcha entre las 07.00 y las 17.00 horas en Mallorca, Ibiza y Formentera y entre las 10.00 y las 20.00 horas en Menorca, ha informado la Aemet.

En el sur de Mallorca se esperan fuertes rachas de viento que en términos generales girarán en torno a los 70 km/h pero que podrían alcanzar los 100 km/h en cumbres y cabos.

En la costa, a excepción de la zona norte, las rachas de viento oscilarán entre los 50 y los 60 km/h y las olas podrían alcanzar los tres metros de altura.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Palma ha informado que colocará la bandera roja en todas las playas del municipio y cerrará el paseo Sagrera y los parques de la Ribera, Can Terrers y Bellver entre las 06.00 y las 17.00 horas del jueves.

EL RESTO DE ISLAS

En Ibiza y Formentera, del mismo modo que en el sur de Mallorca, se esperan fuertes rachas de viento que girarán en torno a los 70 km/h pero que podrían alcanzar los 100 km/h en cumbres y cabos.

En la costa de las Pitiusas podrían darse rachas de entre 50 y 60 km/h y olas de tres metros de altura.

Menorca, por su parte, se verá afectada por fenómenos costeros que también podrían dejar viento de entre 50 y 60 km/h y olas de tres metros de altura.