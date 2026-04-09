Ayudas a la proyección del patrimonio cultural inmaterial de Baleares: requisitos, importes y plazos

Baleares destina 100.000 euros a ayudas para impulsar la proyección exterior del patrimonio cultural inmaterial. - GOIB

PALMA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha publicado la convocatoria de subvenciones, dotadas con 100.000 euros y cuyo plazo de solicitud arranca el 17 de abril, para apoyar a la movilidad en la proyección exterior de las actividades que promuevan las diferentes manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de Baleares

Según ha informado este jueves la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, cada entidad solicitante podrá recibir hasta 6.000 euros, con un máximo de tres actividades subvencionables.

La convocatoria está destinada a facilitar económicamente el transporte de entidades sin ánimo de lucro que promuevan, difundan y den a conocer las distintas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de Baleares.

Entre las actividades subvencionables se incluyen los desplazamientos y estancias de personas, personal técnico y representantes de entidades para realizar actuaciones en directo o participar en ferias, festivales, mercados tradicionales, jornadas, presentaciones, muestras, encuentros, simposios y congresos fuera de la isla de residencia.

También podrán beneficiarse los viajes y estancias de personas vinculadas al patrimonio cultural inmaterial para participar en concursos y audiciones fuera de su isla de residencia.

El periodo subvencionable abarca del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026, y el plazo para presentar solicitudes se abrirá el 17 de abril de 2026 y finalizará el 30 de junio de 2026. Todas las solicitudes deberán tramitarse de manera telemática.

En la edición de 2025 de estas ayudas se presentaron 33 expedientes, de los cuales 32 fueron aceptados para participar en las subvenciones.