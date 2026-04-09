El Ayuntamiento de Lloseta condena la agresión en un partido de fútbol y apunta que no era una competición oficial

Archivo - Pelotas en un campo de fútbol - UGR/ARCHIVO

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lloseta ha condenado la supuesta agresión de un padre a un niño de 12 años durante un partido de fútbol en el municipio y ha señalado que la disputa no se produjo en un entreno ni competición oficial.

En un comunicado en redes sociales, el Ayuntamiento ha asegurado que el Club Esportiu Llosetense no tiene ninguna relación con los hechos, ni con la organización ni el desarrollo de la actividad en la que ocurrieron.

"Queremos manifestar con contundencia que este tipo de comportamientos no tienen cabida en nuestra sociedad y no representan, en ningún caso, los valores de nuestro pueblo, basados en el respeto, la convivencia y la educación", reza el comunicado.

Igualmente, han trasladado su apoyo al menor afectado y a su familia y han reiterado su compromiso con la promoción de un deporte "sano, educativo y libre de cualquier tipo de violencia.

Por último, han hecho un llamamiento a actuar con responsabilidad y respeto, especialmente en entornos con presencia de menores.

Cabe recordar que la Guardia Civil ha detenido a un hombre por supuestamente agredir a un niño de 12 años en un partido de fútbol en Lloseta.

Los hechos, según han explicado a Europa Press fuentes del Instituto armado y ha publicado este jueves el diario 'Última Hora', ocurrieron este martes en el campo municipal de la localidad.

Mientras se disputaba un partido de fútbol de niños de unos 12 años, uno de los padres, en un momento dado, saltó al campo y la emprendió a golpes con uno de los menores.

Policía Local del municipio y Guardia Civil acudieron a las instalaciones y arrestaron al hombre, que pasó este miércoles a disposición judicial. El juzgado ha decretado orden de alejamiento y comunicación con la víctima.