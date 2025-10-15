El Ayuntamiento de Palma amplía hasta 84 las plazas del servicio de acogida familiar de corta estancia

Archivo - Manos de niño y adulto. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ampliará hasta las 84 las plazas del servicio de acogida de corta estancia para personas en situación de vulnerabilidad.

Según ha informado el portavoz adjunto de Cort, Llorenç Bauzá, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, se ha aprobado la ampliación de 20 plazas de la concertación del servicio para el periodo 2024-2028, que presta la Fundación Sant Joan de Déu.

El pasado mes de mayo, la Junta de Gobierno aprobó la ampliación de seis plazas y, con la inclusión ahora de otras 20, el servicio pasará de ofrecer 56 a 84.

CURSOS DE CATALÁN

La Junta de Gobierno de este miércoles ha dado luz verde a un convenio de colaboración con el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) para fomentar cursos de lengua catalana entre octubre de este año y agosto de 2026.

En concreto, se ofrecerán durante estos meses tres convocatorias con 77 cursos con clases presenciales, semipresenciales y también en línea. Se realizarán en aulas municipales y comprenderán niveles A1, B2, C1, C2 y lenguaje administrativo.