Archivo - El Ayuntamiento de Palma aumenta en un 80% las actuaciones de eliminación de malas hierbas en los últimos tres años. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha incrementado en casi un 80 por ciento las actuaciones de eliminación de malas hierbas en los últimos tres años, hasta alcanzar en 2025 cifras récord de desbroce.

Según ha informado Cort en un comunicado, el balance de 2025 presentado este viernes por el presidente de Emaya y regidor de Función Pública y Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, refleja un aumento del 79,86 por ciento en las actuaciones de desbroce en los últimos tres años, con 2,62 millones de metros lineales desbrozados en el último ejercicio.

El regidor ha destacado que la cifra de 2025 supone un récord de metros lineales desbrozados y confirma una tendencia al alza del servicio desde el inicio de la legislatura, con 1,45 millones de metros en 2023 y 2,54 millones en 2024. Por meses, los mayores registros del pasado año se alcanzaron en octubre, con 278.668 metros lineales desbrozados; febrero, con 267.387; y noviembre, con 247.530.

El regidor ha concretado que el equipo de Emaya destinado a estas labores está integrado por 17 operarios equipados con dos furgonetas, seis desbrozadoras y un conjunto de utensilios como barredoras, palas, capazos y chapetas.

Según Bauzá, los factores que más han contribuido a esta mejora han sido una planificación más eficiente, una mayor cobertura de las actuaciones y la implantación del programa de limpieza 'Palma a punt'.

Durante el año anterior, también se realizaron labores de desbroce en solares destinados a aparcamientos, estacionamientos, pasajes peatonales y parques para perros, con un total de 333.691 metros cuadrados desbrozados. El balance refleja además un crecimiento sostenido, con 175.192 metros cuadrados en 2023 y 229.129 en 2024.

Así, Bauzá ha asegurado que la calidad de la limpieza en Palma ha experimentado "una mejora sustancial" y ha defendido que estas actuaciones han situado a la ciudad "lejos de la lamentable situación que caracterizó las legislaturas anteriores".

De esta forma, ha señalado que tanto el Ayuntamiento de Palma, como Emaya, "siguen firmemente comprometidos con la limpieza y el mantenimiento de la ciudad como punto prioritario de la acción de gobierno".