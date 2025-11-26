El Ayuntamiento de Palma destina casi 453.000 euros a comprar una nueva autobomba para los bomberos

Archivo - Camiones de Bomberos de Palma en el Parque de Son Malferit (recurso). - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha otorgado el contrato para el suministro de una nueva autobomba nodriza pesada destinada a los Bomberos de Palma, con un presupuesto aproximado de 453.000 euros.

La teniente de alcalde y portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, ha explicado que este ha sido uno de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno, que ha tenido lugar este miércoles.

El contrato se ha entregado a la empresa Incipresa y tendrá ocho meses para el suministro del nuevo vehículo, que sustituirá a la que utilizaban actualmente con más de 20 años de antigüedad.

La autobomba servirá para intervenir en incendios urbanos e industriales de "gran envergadura", ya que cuenta con un depósito de 10.000 litros de agua y otros 1.000 de espuma. Celeste ha aclarado que esta compra se enmarca en el compromiso del Consistorio por renovar la flota de vehículos de Bomberos de Palma, para lo que en 2026 se destinarán tres millones de euros.

Por otra parte, el Consistorio ha dado luz verde a la contratación del servicio de taquilla, portería, acomodación y bar de los teatros Xesc Forteza y Maruja Alfaro --Mar i Terra--, con una duración de un año y un presupuesto máximo de poco más de 54.000 euros.

Celeste también ha explicado que se ha aprobado el proyecto para climatizar la planta baja del edificio de las oficinas municipales de Avenidas para la empresa Urbia, por un importe de algo más de 256.000 euros y una duración de las obras de tres meses.

Otro de los puntos tratados en la Junta de Gobierno es la concesión de la subvención de 15.000 euros a la Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Balears, para el desarrollo del programa 'Vacances en pau' con el que los niños que viven en los campamentos de refugiados pueden pasar unos meses en Baleares alejados de las difíciles condiciones del desierto en verano para mejorar su salud física y emocional.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha aprobado el servicio de dinamización para el Consejo de la Infancia y la Adolescencia de Palma, en el que los menores pueden expresar sus opiniones y participar en la toma de decisiones de la corporación local.

Este órgano se reúne varias veces a la semana con una dinamizadora para garantizar un funcionamiento "efectivo" y "enriquecedor" para los participantes. El contrato abarcará los ejercicios 2026 y 2027, con un presupuesto de más de 61.000 euros.

La representante local ha explicado que la Junta de Gobierno ha aprobado la suscripción de un protocolo de actuación entre el Ayuntamiento y la empresa Palo Alto Networks, para poner en marcha iniciativas que pongan en marcha el ecosistema tecnológico, la innovación y la ciberseguridad.

Este acuerdo no implicará ninguna obligación jurídica y económica del Consistorio y durará dos años desde. El objetivo es "modernizar" los servicios municipales con la incorporación de tecnologías "emergentes e innovadoras".

También contempla la formación del personal municipal en el 'casals' de barrio para convertir a Palma en un "referente en ciberseguridad".

Este protocolo se enmarca en el viaje que hará la próxima semana el teniente de alcalde y regidor de Innovación, Llorenç Bauzà, por Palo Alto, San Francisto y Silicon Valley para atraer inversiones al proyecto 'Palma Culture & Innovation Bay', aunque también se aborarán cuestiones como la candidatura de Palma a ser la Capital Europea de la Cultura en 2031 y la inteligencia artificial.