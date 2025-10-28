El Ayuntamiento de Palma destinará más de 800.000 euros a reformar las zonas comunes de 80 viviendas municipales

El teniente de alcalde y regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma invertirá poco más de 812.000 euros a la reforma de las zonas comunes de un total de 80 viviendas que pertenecen al Patronato Municipal de la Vivienda.

Así lo ha anunciado el teniente de alcalde y regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, tras la reunión de este martes de la Gerencia de Urbanismo y la Comisión de Centro Histórico.

Estas 80 viviendas se dividen en tres bloques ubicados en las barriadas de sa Calatrava --31 viviendas--, sa Gerreria --36 viviendas-- y El Jonquet y el Puig de Sant Pere --13 viviendas--.

Estas actuaciones incluirán obras para el refuerzo y el saneamiento estructural de las viviendas, además de la reparación de humedades y la sustitución de carpinterías que estaban en mal estado. También se pintarán las escaleras y zonas comunes en las que se respetarán los colores y tipologías originales.