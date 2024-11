El Ayuntamiento de Palma insiste en que las ECUS no supondrán "descentralizar" las licencias urbanísticas

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, ha insistido en que la implantación de las Entidades de Colaboración Urbanística (ECUS) no supondrá "descentralizar" las licencias urbanísticas, pues Cort seguirá siendo quien las conceda.

Así se ha expresado este martes en una rueda de prensa posterior a la reunión de la Gerencia de Urbanismo, en la que ha incidido en que lo que pretenden descentralizar es "la multitud de informes necesarios para otorgar una licencia urbanística", como ya se hace en otras ciudades de España "con notable éxito".

"Profesionales con la más alta cualificación serán los encargados de informar y de establecer todos esos informes preceptivos para la licencia municipal, para que los funcionarios puedan dedicarse a otras cosas y les vengan firmados esos informes preceptivos con la diligencia y la legalidad suficiente como para darlos por buenos. Esa es la idea", ha remarcado.

No obstante, según ha enfatizado, eso no quitará que quienes tomen la decisión final de otorgar o no la licencia sean los técnicos de Cort. "Existe una gran confusión en que vamos a descentralizar las licencias urbanísticas, y no", ha puntualizado.

Asimismo, Fidalgo se ha referido a una enmienda presentada por el grupo parlamentario 'popular' al dictamen del decreto ley de simplificación administrativa, que se debate este martes en el Parlament, para que sea el Ayuntamiento de Palma el que pueda disponer de las ECUS y marcar los precios anuales, y no el Consell de Mallorca como ha sucedido hasta ahora.

"Nosotros enmendamos esa circunstancia para que fuera directamente Palma, por vía de capitalidad, la que tuviera el mando y control del funcionamiento de las entidades de certificación urbanística de la ciudad de Palma, y en eso estamos", ha subrayado.

Respecto al Observatorio Municipal de la Vivienda, Fidalgo ha asegurado que desde su departamento están "trabajando intensamente" y que espera que sea una realidad "más pronto que tarde".

EL NUEVO SON BUSQUETS

Por otro lado, el regidor de Urbanismo ha detallado que hace unas tres semanas se reunieron, con motivo del plan residencial de Son Busquets, los representantes de SEPES y los funcionarios designados por Cort para abordar el avance propuesto por la entidad estatal del suelo.

Entonces, los técnicos municipales indicaron que el avance no contenía las dos alternativas al plan principal que establece que debe haber la legislación urbanística en Baleares. También se hicieron algunas correcciones de carácter jurídico-técnico en cuanto al suelo dotacional y se señalaron algunas interpretaciones que, a juicio de los funcionarios del Ayuntamiento, eran incorrectas.

"Estamos a la espera que SEPES rehaga lo que en su día se le dijo que estaba mal", ha zanjado Fidalgo.